Chiky Bombom celebra sus soñados 15 años en el set de ‘Hoy Día’

La energía contagiosa de Chiky Bombom se transformó esta semana en pura emoción cuando la carismática presentadora finalmente pudo vivir una experiencia que había quedado pendiente en su adolescencia: su fiesta de 15 años.

A sus 36 años, y con la complicidad del equipo de producción de Hoy Día, la dominicana se puso el vestido de sus sueños y disfrutó de una celebración simbólica que tocó el corazón de todos los televidentes.

El plató del matutino fue completamente transformado para recrear una clásica celebración de quinceañera. Flores, luces, música en vivo y detalles cuidados al milímetro hicieron del estudio un salón de fiesta digno de cuento de hadas. Chiky Bombom lució un vestido celeste de gran volumen, con escote en forma de corazón, corsé entallado y una tiara plateada que coronó su peinado con elegancia.

“Quizás en tu momento no pudiste celebrarme los 15 años, pero no importa, mi amor, porque Telemundo me lo está celebrando ahora”, expresó emocionada la conductora, dirigiéndose a su madre en un momento que se vivió con lágrimas y sonrisas.

El actor Carlos Ponce tuvo el honor de ser su chambelán y juntos bailaron el tradicional vals. La sorpresa de la noche la puso José Luis Rodríguez ‘El Puma’, quien apareció para dedicarle un tema muy especial, desatando aún más emociones en el set.

Desde República Dominicana, la madre de Chiky Bombom participó virtualmente con un mensaje lleno de gratitud y orgullo: “Le doy gracias a Dios por lo que ustedes le están haciendo a ella… que siga echando para adelante y que nunca cambie su forma de ser, que sea humilde”.

Conmovida hasta las lágrimas, la presentadora también envió un mensaje a todas las jóvenes que están atravesando esa etapa significativa: “Las adolescentes que están viviendo sus 15 años, disfrútenlo. No todas tienen esa oportunidad en su momento, pero los sueños, tarde o temprano, se cumplen”.

La producción de Hoy Día anunció que esta celebración es solo el inicio de una serie de homenajes a Chiky Bombom, quien continúa ganándose el cariño del público con su autenticidad, humor y pasión.

