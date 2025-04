Michelle Obama afirma sentir temor por la política de antiinmigrantes impulsada por Donald Trump

Michelle Obama, exprimera dama de la nación, reconoce sentir miedo por la política de rechazo hacia los inmigrantes impulsada por la actual administración federal.

Durante el podcast “On Purpose with Jay Shetty”, el cual conduce junto con su hermano Craig Robinson, la esposa del expresidente Barack Hussein Obama II inicialmente se refirió al miedo que ambos experimentaron en su niñez al ser atacados sólo porque el tono de su piel era más oscuro.

Luego de varios años de luchar por defender sus derechos hasta lograr la aceptación de la comunidad afroamericana como parte la sociedad estadounidense, Michelle Obama encuentra cierta similitud entre el racismo que sufrió con el rechazo y persecución ejercida hacia los inmigrantes carentes de estatus legal.

“En el clima actual, para mí lo importante es lo que está pasando con los inmigrantes. Ya no temo por mí. Conduzco en una caravana de cuatro autos con escolta policial… Mis temores son por lo está sucediendo en las calles de toda la ciudad, ahora que tenemos un liderazgo que, de alguna manera, determina indiscriminadamente quién pertenece y quién no, y sabemos que esas decisiones no se están tomando con los tribunales y el debido proceso”, expresó.

Michelle Obama se solidariza con los inmigrantes carentes de documentación que acredite su estancia en Estados Unidos. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

La afroamericana de Illinois reconoce que, pese al apoyo de los demócratas y de otras organizaciones hacia las minorías, quizá resulta insuficiente para luchar por sus derechos.

“Sabiendo que hay tantos prejuicios, tanto racismo y tanta ignorancia que alimentan ese tipo de decisiones, me preocupa la gente de color en todo el país. Y no sé si tendremos los defensores necesarios para proteger a todos. Y eso me asusta. Me quita el sueño”, subrayó.

La exprimera dama puso como ejemplo de lo que sucede con los inmigrantes a la ciudad de Los Ángeles, donde se concentra la mayor población latina, la mayoría carente de estatus legal.

“Lo veo cuando conduzco por Los Ángeles. Solo veo las caras de la gente… y me pregunto, ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten en la parada del autobús? ¿Cómo se sienten cómodos yendo al trabajo, a la escuela, sabiendo que podría haber gente juzgándolos, que podría cambiarles la vida en un instante? Esas son las personas por las que me preocupo ahora mismo”, enfatizó.

Sigue leyendo:

• Michelle Obama da la verdadera razón por la que no fue a la toma de posesión de Trump

• Michelle Obama descarta por completo la idea de convertirse en candidata presidencial

• Michelle Obama podría derrotar a Trump