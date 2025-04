Alexis Vega descartado como refuerzo del América

🚨 COMPLETAMENTE FALSO 🚨



Alexis Vega NO saldrá de Toluca y NO reforzará al América como lo habían rumorado y hasta asegurado 🦅❌



Esta MUY comprometido con el proyecto de Toluca y con la afición que es lograr el campeonato 👺🏆



TENEMOS NALGON PA' RATO 👏



Via: @MarcoCancino pic.twitter.com/PDkY9wcMi1