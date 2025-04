Gerardo Martino podría volver a los banquillos para “salvar” a Boca Juniors

El ciclo de Fernando Gago en Boca Juniors no fue exitoso. El conjunto Xeneize tuvo paciencia con el estratega argentino, pero los resultados positivos no llegaron. El futuro de Boca es una incertidumbre, pero se asoma la posibilidad de la llegada de Gerardo Martino.

Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, fue el encargado de informar la decisión del club de cortar con el proceso de Fernando Gago al mando del club. El argentino duró menos tiempo en Boca que en su anterior proceso con las Chivas de Guadalajara.

“Hasta aquí ha llegado Gago. Estamos para tomar decisiones y ayer hasta altas horas de la noche hemos encontrado la manera para que no sea más nuestro entrenador. Estamos agradecidos y hay situaciones que nos han llevado a tomar esta decisión”, informó Serna.

El Club Atlético Boca Juniors comunica que Fernando Gago ha dejado de ser el entrenador del primer equipo. Agradecemos a Fernando y a su cuerpo técnico por su profesionalismo y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos. pic.twitter.com/ytazKW7BdZ — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 29, 2025

En este sentido, al banquillo Xeneize ya comienzan a sonar varias opciones. Uno de los posibles candidatos es Gerardo Martino. Según informaciones del diario Olé, el “Tata” es un capricho de Juan Román Riquelme y ahora vuelve a estar nuevamente sobre la mesa dirigencia del club.

No está de más recordar que no es la primera vez que intentan firmar con Gerardo Martino. El propio “Tata” reveló que ya los rechazó una vez, pues no estaba convencido de asumir ese rol en Boca Juniors después de su paso por la selección azteca.

“Lo pensé mucho. Yo estaba sin trabajo y era un momento cercano a esta posibilidad. Con el paso del tiempo, esas posibilidades que te gustan mucho las vas viendo como si fueran la última y entonces lo pensé bastante. Las charlas fueron interesantes. Me costó no aceptar”, explicó Martino para TyC Sports.

🗣 “PENSÉ LO DE BOCA”



👉 Gerardo ‘Tata’ Martino habló sobre la posibilidad que tuvo de dirigir a Boca pic.twitter.com/1sfIsutAmI — BOCA PASIÓN TOTAL 🎖74- Boca Juniors (@BocaPasionTotal) June 24, 2023 El “Tata” también habló para ESPN.

El “Tata” no dirige en Argentina desde 2013. En aquella fecha Gerardo Martino comandaba el banquillo de Newell’s Old Boys. Con este club el estratega sudamericano dirigió 72 partidos en los que dejó un balance de 37 victorias, 17 empates y 18 derrotas.

Gerardo Martino no es el único en el radar de Boca Juniors. El conjunto Xeneize también tiene otros candidatos en lista como Gabriel Milito, Lily Gonzalez y Gustavo Quinteros, exentrenador de Vélez.

