¿Viajas en avión en mayo? Revisa si necesitas la Real ID o no

A partir del 7 de mayo de 2025, cambia la forma en que los estadounidenses deben identificarse al tomar un vuelo dentro del país. Entra en vigor la ley Real ID, una norma que lleva años en preparación y que exigirá un tipo especial de documento para poder subir a un avión. Pero no todos van a necesitarla. Hay excepciones importantes que vale la pena tener claras antes de hacer las maletas.

¿Qué es la ley Real ID y por qué es importante?

La ley Real ID fue aprobada en 2005 con el objetivo de reforzar la seguridad nacional, especialmente en lo que respecta a la identificación de las personas. Desde entonces, los estados han ido adaptando sus sistemas de licencias de conducir y tarjetas de identificación para cumplir con los requisitos federales.

A partir de mayo, si tienes 18 años o más y quieres tomar un vuelo dentro de Estados Unidos, tendrás que presentar una identificación que cumpla con esta normativa. Es decir, una credencial con una estrellita en la esquina superior derecha. Si no la tienes, no te van a dejar abordar, a menos que muestres otro documento aprobado.

¿Quiénes no van a necesitar una Real ID?

La TSA (Administración de Seguridad en el Transporte) aclaró que hay personas que están exentas de este requisito. Por ejemplo, si eres menor de 18 años y viajas acompañado por un adulto, no vas a necesitar una Real ID. Esto es súper útil para las familias que viajan con hijos o adolescentes: ellos pueden seguir usando su pasaporte o incluso no mostrar nada, dependiendo de la aerolínea.

Eso sí, los adultos que viajen con ellos sí tienen que presentar una identificación que cumpla con la ley. En otras palabras: los menores están cubiertos, pero los padres o acompañantes deben estar al día con sus documentos si no quieren tener problemas en la puerta de embarque.

¿Qué puedes usar si no tienes una Real ID?

Si todavía no has tramitado tu Real ID, no entres en pánico. Hay otras formas de identificación que también son válidas para volar. Algunas de las más comunes incluyen:

Pasaporte estadounidense vigente.



Pasaporte extranjero (con visa válida si aplica).



Global Entry o programas similares para viajeros frecuentes.



Identificación militar del Departamento de Defensa.



Licencias de conducir mejoradas (EDL), disponibles en algunos estados.



Lo importante es que, antes del vuelo, verifiques si tu identificación actual es aceptada por la TSA. De lo contrario, podrías quedarte en tierra.

La ley Real ID es un paso más en el esfuerzo por mejorar la seguridad en los aeropuertos y en otros espacios federales. No todos tendrán que preocuparse por tenerla (los menores, por ejemplo, están exentos), pero si eres adulto y viajas dentro del país, es mejor que revises ya tu cartera para asegurarte de que estás listo. ¿Ya tienes tu Real ID o vas a optar por usar el pasaporte?

