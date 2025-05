Hijas de Lupillo Rivera lanzan comunicado tras su salida de “LCDLF All-Stars”

A solo unas horas de anunciarse la salida inesperada de Lupillo Rivera de “La Casa de los Famosos All-Stars” mucho se ha especulado sobre el problema de salud que habría llevado al cantante a despedirse de este proyecto. Y las interrogantes no hicieron más que incrementar luego de que las hijas del artista lanzaran un inquietante mensaje en redes sociales pronunciándose al respecto. ¡Aquí te contamos lo que dijeron!

En medio de la conmoción que generó la despedida del denominado ‘Toro del Corrido’, se difundió un comunicado firmado por Karizma Rivera y varios integrantes de la familia del cantante en el que se agradeció el apoyo que recibió durante su estancia en la casa más famosa de Estados Unidos.

Sin embargo, hicieron hincapié que la prioridad es el bienestar físico y emocional del intérprete: “Sabemos que esta noticia no es fácil para nadie, pero como familia entendemos que la salud siempre debe estar por encima de cualquier cosa, y hoy más que nunca priorizamos el bienestar de mi papá“, se lee en el mensaje.

La familia Rivera finalizó el comunicado exhortando al público a pedir por la salud de Lupillo Rivera: “Nos llevamos el amor de ustedes y les pedimos que sigan enviándole su buena vibra y oraciones para que se recupere y esté fuerte, como siempre lo ha sido. Esto no es un adiós, es solo un hasta pronto“, expresaron.

Lupillo Rivera y su despedida de “La Casa de los Famosos All-Stars”

Fue durante la más reciente gala de la producción de Telemundo que el intérprete de temas como “Grandes Ligas” y “Despreciado” compartió con el resto de habitantes su decisión de decirle “adiós” al show para poder atender su salud.

“Me voy dando cuenta de una situación médica que por un par de semanas lo ignoré, no quería decir nada, no lo quería pensar, hasta que el otro día en la mañana dije, ya no aguanto“, compartió ante la mirada atónita del resto de famosos.

“Habitantes, producción, jefa, por una situación médica, una situación crítica, no voy a poder continuar. Me la he pasado bien con ustedes, me la he pasado mal, le pido disculpas a cada uno de ustedes, le pido disculpas a la producción“, explicó.

