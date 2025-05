Trump crea una Comisión de Libertad Religiosa en el Día Nacional de Oración

El presidente Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que establece una Comisión de Libertad Religiosa durante un evento del Día Nacional de Oración en los jardines de la Casa Blanca el jueves.

La recién creada Comisión de Libertad Religiosa se encargará de informar sobre la libertad religiosa en Estados Unidos, las amenazas contra ella y cómo preservarla para las generaciones futuras.

La creación de una comisión presidencial sobre libertad religiosa, que cuestiona abiertamente la separación de la Iglesia y el Estado, intensifica el creciente fervor de la Casa Blanca por el cristianismo.

La prohibición constitucional de una religión nacional se ha interpretado durante mucho tiempo como una separación obligatoria entre la Iglesia y el Estado. Trump no asiste regularmente a la iglesia, pero considera a los conservadores religiosos como la base de su movimiento político.

“Dijeron que realmente hay separación. No lo sé. ¿Es eso algo bueno o malo? No estoy seguro, pero haya separación o no, ustedes están en la Casa Blanca, donde deben estar, y representan a nuestro país, y estamos devolviendo la religión a nuestro país, y eso es algo muy importante”.

“Para que Estados Unidos sea una gran nación, debemos ser siempre ‘una nación, bajo Dios'”, dijo Trump.

Los derechos de los padres en la educación religiosa, la elección de escuela, la protección de la conciencia, los ataques a lugares de culto, la libertad de expresión de las entidades religiosas y la autonomía institucional son las principales áreas de enfoque de la comisión.

Tendrá un presidente y un vicepresidente para garantizar el cumplimiento de su misión.

La orden ejecutiva establece que es necesario “garantizar que los estadounidenses puedan practicar libremente su fe sin interferencia del gobierno”.

Según la orden ejecutiva, las recientes políticas federales y estatales han socavado la libertad religiosa al atacar a los objetores de conciencia, impedir que los padres matriculen a sus hijos en escuelas religiosas, amenazar la financiación y la condición de entidad sin fines de lucro de las entidades religiosas y excluir a los grupos religiosos de los programas gubernamentales.

Se afirma que el Departamento de Justicia de la administración Biden “se centró en cristianos pacíficos mientras ignoraba los delitos violentos anticristianos”.

La Comisión de Libertad Religiosa investigará estos asuntos y recomendará políticas para “restaurar y salvaguardar la libertad religiosa de todos los estadounidenses”, según la orden ejecutiva.

Trump también habló brevemente de sus planes para un “proyecto de ley grande y hermoso” que incluiría recortes de impuestos que impactarían a las familias trabajadoras, incluyendo una deducción del impuesto sobre la renta por los intereses pagados por préstamos para automóviles al comprar vehículos fabricados en Estados Unidos.

Afirmó que el proyecto de ley apoyará Medicaid para quienes lo necesitan y contribuirá a la salud y el bienestar de Estados Unidos.

La presidenta y directora ejecutiva de Americans United for Separation of Church and State, Rachel Laser, emitió la siguiente declaración en respuesta a la nueva comisión de libertad religiosa del presidente Donald Trump.

“Esta comisión no se centra en la libertad religiosa, sino en promover el nacionalismo cristiano”, dijo Laser.

“La verdadera libertad religiosa exige igualdad entre las religiones, y entre la religión y la no religión, ante la ley y en todos los niveles de nuestro gobierno. Trump claramente diseñó esta comisión para favorecer a los cristianos conservadores, especialmente a aquellos que quieren usar el poder de nuestro gobierno para imponer su religión a otros”, señaló Laser.

Americans United for Separation of Church and State se fundó en 1948 y es una organización educativa y de defensa de derechos civiles, no partidista y sin fines de lucro, que reúne a personas de todas las religiones y de ninguna para proteger el derecho de todos a creer lo que quieran y evitar que alguien use sus creencias para dañar a otros.

