¿Bucks traspasarán a Giannis Antetokounmpo? Experto de la NBA solo lo imagina en un escenario

Aunque el griego Giannis Antetokounmpo ha sido la cara de los Bucks durante más de una década, su futuro en Milwaukee vuelve a estar en boca de todos, pues el panorama en la organización comienza a complicarse. Y según Marc Stein, respetado insider de la NBA, el equipo no tiene intenciones de traspasarlo… a menos que él lo pida.

Durante un episodio reciente del All NBA Podcast, Stein afirmó que no ve a los Bucks moviendo a Giannis por iniciativa propia, pese a las dificultades evidentes para seguir construyendo un equipo competitivo.

“No creo que el propio Giannis no quiera ir a los Bucks y decirles: ‘Cámbienme’. Pero el año que viene, con Damian Lillard cargando con un salario de casi 60 millones, es imposible que no tengan control sobre su propia selección de primera ronda hasta 2031; no tienen forma de construir un equipo contendiente a su alrededor en este momento”, explicó.

Una superestrella atrapada en un equipo sin rumbo claro

A pesar de que Antetokounmpo tuvo otra campaña estelar —promediando 30.4 puntos, 11.9 rebotes y 6.5 asistencias por partido—, Milwaukee apenas logró la quinta posición en el Este.

Su paso por los playoffs fue breve: los Pacers los eliminaron en la primera ronda, en una serie que terminó 4-1. Damian Lillard se perdió el Juego 1 y luego sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles durante el Juego 3, dejando al equipo sin su otro pilar ofensivo.

El problema es estructural. Milwaukee no tiene espacio salarial, ni selecciones de draft para reconstruir a corto plazo. Brook Lopez y Bobby Portis podrían salir en la agencia libre, y con Lillard fuera probablemente gran parte del próximo año, el proyecto parece estancado.

“Todo el mundo en la liga está esperando ver si los representantes de Giannis van a los Bucks y les dicen: ‘Es hora. Traspásennos’. No creo que los Bucks quieran hacerlo”, advirtió Stein. “Podrías argumentar que deberían hacerlo, buscar la mejor oferta posible, pero no creo que estén preparados para tomar esa decisión”.

Antetokounmpo, elegido por Milwaukee en el puesto 15 del Draft de 2013, ha sido una joya para la franquicia: dos veces MVP, campeón de la NBA en 2021 y MVP de aquellas Finales. Traspasarlo sería reconfigurar la identidad de todo el equipo y solo sucederá si el propio jugador lo exige.

Por ahora, los Bucks mantienen su postura: Giannis no está en el mercado. Pero si él decide que es momento de buscar nuevos horizontes, toda la liga estará lista para hacer su jugada. Miami Heat, Houston Rockets y Brooklyn Nets son los primeros nombres de franquicias que han aparecido como posibles destinos.



