Vance defiende la foto hecha con inteligencia artificial de Donald Trump como un Papa

El vicepresidente J.D. Vance defendió al presidente Donald Trump después que este publicó una imagen de sí mismo como papa en Truth Social, desestimando la publicación como una broma.

“Por lo general, no me molesta que la gente cuente chistes, pero no que inicie guerras estúpidas que matan a miles de mis compatriotas”, escribió Vance en una publicación en X el sábado, respondiendo a una pregunta de Bill Kristol, editor general de The Bulwark, sobre si Vance estaba “de acuerdo con esta falta de respeto y burla al santo padre”.

La defensa del vicepresidente a Trump se produce al tiempo que otros expresaron su desaprobación de la publicación, que también fue republicada por la cuenta oficial de la Casa Blanca.

“No hay nada ingenioso ni gracioso en esta imagen, señor presidente. Acabamos de enterrar a nuestro amado papa Francisco y los cardenales están a punto de entrar en un cónclave solemne para elegir al nuevo sucesor de San Pedro. No se burlen de nosotros”, escribieron los obispos católicos del estado de Nueva York en una publicación en X.

A finales de abril, los cardenales católicos decidieron que el 7 de mayo sería la fecha de inicio del cónclave para elegir al sucesor del papa Francisco.

“Como católico, me ofende mucho que Donald Trump se burle de los católicos”, escribió el representante Ted Lieu (demócrata por California) en X.

“Ojalá Trump se centrara en bajar los precios. La economía estadounidense tuvo un crecimiento negativo del PIB el trimestre pasado. En eso debería centrarse en lugar de burlarse de los católicos”, añadió.

El senador Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur) aparentemente se sumó a la broma, mostrando su “apoyo” a Trump como líder de la Iglesia Católica en una publicación de X el sábado.

“Me alegra informar que hay una recepción muy positiva y un fuerte impulso para que el presidente Trump sea el próximo Papa. ¡Pero debo admitir que ha habido cierta resistencia!”, escribió Graham. “Hay que mantener la cabeza baja y seguir adelante; no podemos dejar que los pesimistas ganen. La próxima semana es crucial, ya que se reúne el cónclave papal… ¡Pronto habrá más novedades!”

