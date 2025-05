Terence Crawford reacciona tras oficializar pelea con Canelo

Terence Crawford reaccionó a su superpelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez y aseguró que el 12 de septiembre todos verán si el peso hará la diferencia o no cuando se enfrenten por el campeonato indiscutible de las 168 libras en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

En entrevista con Seconds Out, Crawford afirmó que este es el duelo más importante de su carrera y dejó claro que Canelo Álvarez no está en declive como muchos piensan.

“Canelo es la cara del boxeo, es la mejor pelea para Terence Crawford y la pelea más importante para él. Por eso, Terence Crawford quiere aprovechar la oportunidad de compartir el ring con otra leyenda. El 12 de septiembre todos vamos a ver si el peso hace la diferencia o no… Una pelea a la vez…”, dijo.

“No creo que Canelo haya decaído como peleador, William simplemente estaba haciendo un buen trabajo moviéndose mucho y neutralizando sus golpes de poder. Si observas los estilos que lo vencieron, no se movieron mucho. Se movieron un poco, pero no tanto como William Scull”, añadió.

De acuerdo con algunos de los pronósticos de los expertos en el deporte, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, mientras que otros opinan que el tamaño no sería un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

De ganar el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Bud tenía tiempo pidiendo una oportunidad con Canelo Álvarez y -luego del acuerdo de cuatro peleas entre el tapatío y Turki Alalshikh- su deseo se hizo realidad. La disputa con Crawford será la segunda de esta unión tras la victoria del mexicano sobre William Scull y tendrá en juego los cuatro cinturones de las 168 libras.

Canelo Álvarez no quedó satisfecho con su actuación frente a William Scull. Crédito: AP | AP

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga en septiembre y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

