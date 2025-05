Vaquero Navarrete cree que pelea con Suárez puede terminar en nocaut

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete defenderá nuevamente su de peso junior ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) contra Charly Suárez este sábado 10 de mayo y el mexicano cree que la pelea puede terminar en nocaut.

En una entrevista exclusiva con La Opinión, el Vaquero Navarrete explicó que como ambos golpean fuerte el combate podría terminar antes de lo esperado y eso es lo siempre busca el mexicano.

“Yo creo que sí (puede terminar por nocaut). Él es un peleador que aparentemente golpea fuerte y eso siempre es peligroso. Si no estamos atentos, si no estamos bien protegidos, puede entrar un golpe que podamos lamentar. De mi parte, sabemos que también el hecho de buscar siempre el combate, mermando a los rivales. Siempre me ha gustado terminar por nocaut las peleas, pues a veces no se puede, pero la idea siempre es esa”, agregó.

El campeón mundial de tres divisiones de peso también nos comentó un poco sobre la estrategia que piensa utlizar para contrarrestar al peligroso Charly Suárez.

“Solo sé que es un peleador muy técnico y con mucha experiencia. Tratamos de trabajar enfocándonos en esa parte. Él va a salir a hacer su pelea, a hacer tal vez un poco de boxeo técnico. Y yo creo que esa parte si la logramos contrarrestar yendo hacia el frente, siendo agresivos todo el tiempo, va a resultar todo muy bien. Sí (optará por el intercambio). Yo soy un peleador que normalmente busca las peleas, obviamente hay rivales que son muy duros y de repente hay que moverse un poco (…), pero normalmente siempre estoy tratando de ir hacia enfrente y buscar el combate”, dijo.

El Vaquero Navarrete defenderá por cuarta vez su cetro de peso ligero júnior de la OMB en la Pechanga Arena de San Diego y espera salir airoso para seguir aumentando su legado. En su última pelea, el mexicano por segunda vez a Óscar Valdez tras noquearlo en el sexto asalto con un potente gancho izquierdo al hígado.

El Vaquero Navarrete (izq.) quiere seguir sumando más logros a su carrera y brindar las mejores peleas. Crédito: Top Rank | Cortesía

En cambio, el filipino Suárez -que compitió en los Juegos Olímpicos de Rio 2016 y se convirtió en boxeador profesional en 2019- por primera vez estará en una disputa por el título mundial e intentará arrebatarle la corona al mexicano.

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, de 30 años, defendió con éxito su campeonato de peso superpluma de la OMB. El campeón mexicano de tres divisiones tiene marca de 40 triunfos, (32 por nocaut) dos derrotas y un empate.

Por su parte, Charly Suárez, de 36 años, viene de vencer a John Castañeda en su última pelea el pasado mes de septiembre. El peleador filipino tiene récord invicto luego de 18 peleas, 10 de ellas por la vía rápida.

