André Jardine espera que el América no se distraiga por el Mundial de Clubes

André Jardine, técnico del América, festejó a lo grande la decisión oficial de la FIFA de que las Águilas tendrán la oportunidad de jugarse un sitio en el Mundial de Clubes y al mismo tiempo resaltó que esperaba que esta decisión no sea una distracción en la liguilla por el título de la Liga MX.

“Con la noticia oficial, feliz como todo el club. Es para la institución una gran noticia, una gran responsabilidad para estar a la altura para representar a América y el futbol mexicano en este partido tan importante. El foco total es el partido de Pachuca, pensamos en la Liguilla solamente. Muy enfocados, preparados e ilusionados de este objetivo, con ganas de hacer mañana un gran partido”.

"Para la institución una gran noticia, una gran oportunidad y al mismo tiempo una gran responsabilidad "



André Jardine, sobre la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes.

Respecto a la decisión que asumió el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) junto con la FIFA, el técnico brasileño destacó que es un hecho que después de presentar todos los argumentos encontraron algo malo en los reglamentos y estatutos del fútbol como es la multipropiedad.

“Creo que es una decisión de una institución que tiene toda la responsabilidad del mundo que es FIFA y si toma esa decisión es porque algo está mal. No me parece correcto tener dos equipos en una liga tan importante como la mexicana, está muy claro que hay que hacer algo al respecto. No existe en otra liga de las importantes un grupo que tenga dos equipos”.

“Esto sin duda te genera problemas dentro de la competencia. Por ejemplo, los dos clubes se enfrentaron en la fecha no de este mismo torneo y no se habló de eso. Nosotros jugamos dos fechas con la Sub 23 porque nadie quiso cambiar sus fechas en la primera ronda. León y Pachuca arreglaron no estar y ganaron 10 días de pretemporada más que otros clubes y esos detalles marcan diferencia. Hay que hacer algo con este tema”, destacó el brasileño visiblemente emocionado.

🔥 "SI FIFA TOMÓ ESTA DECISIÓN ES PORQUE ALGO ESTÁ MAL".



🔥 "NO EXISTE OTRA LIGA DONDE UN GRUPO TENGA DOS EQUIPOS".



André Jardine habla sobre la multipropiedad. 👀



André Jardine habla sobre la multipropiedad.

Las críticas en contra

Respecto a los comentarios y críticas que ha empezado a recibir el América por participar en un duelo eliminatorio con LAFC sin ganárselo en la cancha, Jardine no quiso polemizar y dijo que es normal que suceda esto por la forma como América genera comentarios para bien o mal.

“Cada uno puede tener la opinión que quiera. Responde cada uno por sus opiniones, yo estando aquí siento el merecimiento en cada conquista muy fuerte de un grupo que trabajó mucho, que en muchos momentos sufrió bastante con derrotas y críticas, soportó y dio la vuelta. Cada conquista tuvo un sabor especial de sacrifico, merecimiento, unidad y equipo. Esto no quita la libertad de tener una opinión.

América 🦅



André Jardine sobre las críticas al hecho de que las Águilas jugarán vs LAFC por el pase al Mundial de Clubes.



André Jardine sobre las críticas al hecho de que las Águilas jugarán vs LAFC por el pase al Mundial de Clubes.

"Cada quien tiene su opinión… nosotros hicimos los merecimientos".

Destacó que dentro de las Águilas existe un ambiente de merecimiento por todo lo que han hecho en los últimos torneos:”Aquí adentro es un sentimiento de merecimiento, cada victoria fue a costa de trabajo, respetando a los rivales. Cuando perdemos sabemos dar el valor al rival. En Concachampions no nos alcanzó para eliminar a Pachuca y en aquel momento los felicitamos, reconocemos su mérito, pero no espero eso para nosotros”.

¿Aumentó la presión?

Respecto a si la decisión de participar en el duelo eliminatorio para el boleto en el Mundial de Clubes aumenta la presión para el América en la liguilla, Jardine dijo que: “Cuando termine la Liguilla respondo. El foco es total en el partido de Pachuca. Nos permitimos por algunos minutos alegrarnos cuando salió la noticia por la oportunidad que tenemos”.

"Pachuca es un rival que siempre endurece los duelos ante América, no hay una supremacía pero estaremos a la altura para competir"



André Jardine en conferencia de prensa

“Pero a partir ahora pido que las preguntas sean destinadas a este partido porque estamos enfocados en este rival y esta Liguilla. Estamos con un foco importante y con hambre de lograr algo importante. Sabemos lo difícil que es mantenerse conquistando y quiero a mi equipo con la máxima hambre a partir de mañana en la Liga MX”, concluyó el estratega sudamericano.

