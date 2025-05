Carolina Sandoval confiesa que su mamá nunca aprobó su matrimonio con Nick Hernández

La venezolana Carolina Sandoval, quien en los últimos días ha estado ausente de ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ tras el cambio de implantes de sen que se realizó, se sinceró en una entrevista íntima que tuvo con Jomari Goyso, con quien habló largo y tendido de su matrimonio de Nick Hernández, de quien se separó a finales del 2024.

En su conversación detalló que su mamá, Doña Amalia Guzmán, nunca aprobó su matrimonio con el padre de Amalia Victoria y tan es así que fue la gran ausente a su boda.

“Mi mamá nunca vino a mi boda. Mi mamá nunca estuvo. Ella nunca aprobó desde la matriz de la idea de que yo hiciera algo tan trascendental por supuestamente un duelo. Yo decido unir mi vida a otra persona, prácticamente desconocida, con la excusa de que conocía a esa persona cuando era una niña y nos reencontramos”, se sinceró “La Venenosa” sobre la decisión que tomó de casarse con Nick tras la dolorosa pérdida de su padre.

La también mamá de Bárbara Camila reiteró que está agradecida de que Nick tomara la iniciativa y fuera él el que ingresara la demanda de divorcio, con lo que tiró por la borda de que le haya molestado esa acción, tal y como se llegó a especular.

“A mí él no me ha hecho nada de lo que la gente cree que me ha hecho. Me ha hecho un favor porque alguien tenía que tomar el paso. Esa no era la forma, no era la manera y más las cosas que han derivado. Tengo desde noviembre divorciándome y todavía nada”, continuó la también empresaria, quien reconoció que con su reciente mudanza dejó atrás todos sus problemas, la mala vibra y las llamadas de cobranza.

En otro fragmento de su conversación detalló que su mayor error en los últimos meses fue darle reflectores a su ex y hablar públicamente de su divorcio, en donde no había día en que no dejara de hablar al respecto.

“La mejor manera es callar. Si hubiera sido como lo planificamos porque sí hubo un antes de todo el escándalo hecho por la persona que jamás hubiese pensado que lo hiciera. Era un comunicado, estilo gente civilizada: ‘Esta relación llegó a su fin por diferencias irreconciliables. Seguiremos siendo los papás de fulanita’”, dijo sobre el plan que tenían en pareja y que él rompió con el video que grabó aprovechando que ella iba camino a Madrid.

