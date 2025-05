Entrenador dice que Crawford no buscará el nocaut ante Canelo

Brian ‘BoMac’ McIntyre, entrenador de Terence Crawford, expresó que su pupilo no buscará el nocaut contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 12 de septiembre cuando disputen el campeonato indiscutido de peso supermediano en Las Vegas.

En una entrevista con MillCity Boxing, BoMac McIntyre explicó que el objetivo de Crawford para este enfrentamiento es boxear a Canelo Álvarez, pero no le molesta si el nocaut llega en el proceso.

“No buscamos un nocaut. Vamos a intentar boxear porque ese es el objetivo. Pero si el nocaut llega, estaremos en forma para conseguirlo. En la primera gran pelea que tuvimos, dudaron de nosotros, y lo logramos. Ahora, vamos a subir dos categorías de peso, y dicen: ‘Eso es una tontería’. Obviamente, creemos en nosotros mismos porque vamos a aceptar ese reto. Si no lo hiciéramos, no lo haríamos. Cuando me dicen que no podemos con el trabajo, eso me motiva a esforzarme más”, dijo.

Terence Crawford por fin pudo conseguir una oportunidad con Canelo Álvarez. Crédito: Damian Dovarganes | AP

De acuerdo con algunos de los pronósticos de los expertos en el deporte, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, mientras que otros opinan que el tamaño no sería un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

De ganar el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Bud tenía tiempo pidiendo una oportunidad con Canelo Álvarez y -luego del acuerdo de cuatro peleas entre el tapatío y Turki Alalshikh- su deseo se hizo realidad. La disputa con Crawford será la segunda de esta unión tras la victoria del mexicano sobre William Scull y tendrá en juego los cuatro cinturones de las 168 libras.

Canelo Álvarez defenderá su campeonato indiscutido ante Terence Crawford. Crédito: John Locher | AP

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga en septiembre y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

