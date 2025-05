Lisandro Magallán la primera baja de los Pumas de la UNAM

El defensa argentino Lisandro Magallán se convirtió en la primera baja importante de los Pumas de la UNAM de cara al torneo Apertura 2025, dejando la organización felina como agente libre después de no llegar a un acuerdo en la renovación de contrato, pero sobre todo por supuestos asuntos familiares del argentino.

Junto con Magallán también causarán baja Michell Rodríguez y Alí Ávila, elementos que no tuvieron mucha participación en el primer equipo durante el torneo Clausura 2025 y por esa razón decidieron darle salida a ambos elementos para el rediseño del equipo para el próximo campeonato.

Muchas gracias, "Licha", la dedicación y tu profesionalismo siempre estuvieron a la orden de la playera azul y oro.



Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos.

A través de sus redes sociales, Pumas anunció la baja del argentino. Asimismo, agradeció lo hecho por el jugador en estos dos años y le desearon lo mejor de cara al futuro. “Muchas gracias, “Licha”, la dedicación y tu profesionalismo siempre estuvieron a la orden de la playera azul y oro. Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos”, se expresó en la publicación.

Con Magallán, las negociaciones fueron exhaustivas, sobre todo porque los Pumas mostraron demasiado interés en alargar la relación contractual, pero se encontraron con la negativa del jugador en ceder en sus pretensiones económicas, pero sobre todo por el deseo del jugador de cambiar de aires.

Magallán llegó al equipo en el 2023 bajo las órdenes del técnico argentino Antonio Mohamed y poco a poco se fue afianzando como uno líderes del plantel hasta ganarse la cinta del capitán para consolidar el cuadro bajo de los felinos que después fueron dirigidos por el compatriota del “Turco” , Gustavo Lema, quien no pudo replicar el estilo de Mohamed al frente de los felinos, no obstante que en números no le fue mal.

Lisandro jugó 70 partidos en total con Pumas, tanto en la Liga MX, Concachampions y Leagues Cup, acumulando casi 6 mil minutos en la que registró un gol, una asistencia, 17 tarjetas amarillas y dos tarjetas rojas, pero sobre todo construyó una de las defensas más sólidas de la Liga MX.

LISANDRO MAGALLÁN SE VA DE PUMAS



Disfruta Futbol Picante en ESPN y #DisneyPlus. pic.twitter.com/sNNLqK8Ivp — Futbol Picante (@futpicante) May 5, 2025

Desde hace tiempo se rumoró que Pumas y Lisandro tenían diferentes objetivos, pues la directiva universitaria le ofreció dos años de contrato y un aumento sustancial en su contrato, pero la realidad es que ya no estaba a gusto y quería retos mayores en el tiempo que le quedaba como jugador profesional.

Ahora Lisandro podrá contratarse con el equipo que desee o con quienes pueda llegar a un arreglo, sobre todo en su natal Argentina, pues también se manejó que no estaba muy acostumbrado a las costumbres de México y que su familia extrañaba el hogar, pero la realidad es que tiene ofertas importantes en el fútbol de su país y entre ellas se maneja una del Boca Juniors.

Las otras bajas

Respecto a Michell Rodríguez y Alí Ávila, también dejarán al equipo, pues nunca pudieron ser jugadores importantes en la oncena felina y por eso Rodríguez regresará a los Rayados de Monterrey, después de dos torneos en que buscó impulsar su carrera.

Mientras que Ávila también estará de vuelta con los Rayados de Monterrey, sin poderse constituir como un elemento importante, no obstante los 28 encuentros en los que de una u otra forma vio acción.

La organización de Pumas confirmó la salida de los tres jugadores y agradeció su dedicación, compromiso y ganas por defender esta camiseta y les deseó éxito en sus proyectos futuros.

