Reportan casos de sarampión en Dakota del norte

Después de más de una década sin casos, Dakota del Norte ha registrado un nuevo contagio de sarampión en un niño no vacunado del condado de Williams. Las autoridades sanitarias estatales confirmaron que el menor se está recuperando en casa, bajo aislamiento, y creen que la infección provino de un visitante de otro estado. Este episodio marca el primer caso de sarampión en el territorio desde 2011 y se produce en un contexto de repunte del virus tanto en Estados Unidos como en otras regiones de América.

La directora de inmunización del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Dakota del Norte, Molly Howell, subrayó que la cobertura de vacunación actual en el estado no es suficiente para frenar la propagación del virus. Mientras que el 81 % de los niños pequeños y el 90 % de los niños de kínder que ingresan al sistema escolar en 2024-2025 están vacunados, se requiere una tasa del 95 % o superior para garantizar la inmunidad colectiva que permita detener la transmisión comunitaria. Howell también reiteró que la vacuna triple vírica (MMR), utilizada de manera segura en Estados Unidos desde 1973, sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir el sarampión y sus complicaciones.

El caso en Dakota del Norte no es un hecho aislado. El estado de Texas también ha encendido las alertas tras reportar dos nuevos casos en el condado de Tarrant, en el área metropolitana de Fort Worth. Se trata de un niño y un adulto que residen en el mismo hogar y no han sido vacunados. Por ahora, las autoridades no han podido establecer si existe un vínculo entre estos contagios y el gran brote que se está desarrollando en el oeste de Texas, particularmente en el condado de Gaines. Desde enero, Texas ha contabilizado cerca de 700 casos, y el virus se ha extendido a los estados vecinos de Nuevo México y Oklahoma.

En este último, se registró un nuevo contagio el fin de semana, elevando a 16 el número total de casos confirmados en 2025. Un dato que agrava la situación es que 15 de esos 16 pacientes no estaban vacunados, lo que pone de manifiesto el riesgo real que supone la disminución en las tasas de inmunización infantil y adulta.

A nivel continental. Un reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reveló que los casos de sarampión en América se han multiplicado por once en comparación con el mismo período del año anterior. Hasta ahora, siete países han notificado contagios, siendo Canadá, Estados Unidos y México los más afectados.

Canadá enfrenta su mayor número de casos desde 1998, año en que el país erradicó oficialmente la enfermedad. En los primeros cuatro meses de 2025 se han reportado 1.069 casos, frente a los 146 del mismo periodo en 2024. La provincia de Ontario concentra la mayor parte de los contagios, con más de 900 reportes.

El brote canadiense se originó a partir de un caso importado que asistió a un evento masivo en Nuevo Brunswick en octubre de 2024. El informe de la OPS detalla que el 84 % de los afectados por este brote no estaban vacunados y que el estado de inmunización del 12 % restante es desconocido.

Las autoridades de salud, tanto locales como internacionales, han insistido en la importancia de mantener al día los esquemas de vacunación, especialmente en menores de edad, viajeros y poblaciones vulnerables. También se ha pedido que las personas que presenten síntomas compatibles con el sarampión, como fiebre, sarpullido o conjuntivitis, eviten acudir directamente a centros médicos y, en su lugar, llamen antes de presentarse, para prevenir una posible exposición de otras personas.

El resurgimiento del sarampión en varias regiones con altos niveles de movilidad internacional y desigualdades en el acceso a la vacunación plantea un reto urgente para los sistemas de salud, que buscan contener la enfermedad y evitar que resurja con la fuerza de otras décadas.

