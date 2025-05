Cruz Azul invitó a la final de Concachampions a misterioso aficionado presente en San Siro

Privilegiados aquellos que pudieron ser testigos presenciales en el estadio Guissepe Meazza de la épica semifinal entre Inter de Milán vs. Barcelona, como el misterioso aficionado con la playera de Cruz Azul que se hizo viral y que el cuadro cementero invitó para la final de la Concachampions contra Vancouver Whitecaps.

Sin duda un gran detalle de la organización cementera para este seguidor que no dudó en mostrar su apego al cuadro cementero al portar el jersey cementero en el duelo de semifinal de la Champions y que en un principio navegó en medio del anonimato, pero horas después se pudo conocer que se trataba de Jefferson Aboytes, aficionado mexicano del Cruz Azul.

Una vez que sus publicaciones tomaron relevancia por la forma como portó los colores cruzazulinos al generar todo tipo de comentarios, positivos y negativos, los dirigentes celestes a través de su oficina de comunicación se dio a la tarea de buscar el misterioso seguidor cementero hasta encontrarlo y extenderle una invitación a la final de la Concachampions que la Maquinola jugará contra Vancouver Whitecaps, el próximo 1 de junio en el estadio Olímpico Universitario en la CDMX.

👀 @lacruzazul está buscando a este aficionado porque quiere hacerle una invitación especial para este próximo 1 de junio en el Estadio Olímpico Universitario. https://t.co/c0IjUgchcN — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 6, 2025

Del anonimato a la notoriedad

Jefferson Aboytes pudo ser uno más de los 75 mil 817 aficionados que se dieron cita en San Siro para gozar y sufrir ese gran partido entre Inter de Milán contra Barcelona que pudo pasar desapercibido, pero por el simple hecho de portar la camiseta de Cruz Azul en las gradas de tan importante juego, de pronto del anonimato pasó a la notoriedad.

Esto se está saliendo de control un poquito amigos JAJAJAJA https://t.co/gGdybPY3gO — Jefferson Aboytes (@Jeff_Ag) May 7, 2025

Dicho detalle de Aboytes adquirió tanta trascendencia que miles de seguidores cementeros prácticamente reventaron las redes sociales presumiendo las publicaciones del osado seguidor del Cruz Azul, para generar una controversia entre los que gozaron con la publicación y con los que la reprobaron.

Fue tal el impacto de la publicación que la cuenta oficial del Cruz Azul no dudó en compartir la postal con comentarios que encendieron la pasión cementera de cara al importante duelo final contra el Vancouver Whitecaps en la Concachampions el próximo 1 de junio en el estadio Olímpico Universitario, extendiéndole una invitación para este encuentro: “Cruz Azul está buscando a este aficionado, porque quiere hacerle una invitación especial para este próximo 1 de junio en el Estadio Olímpico Universitario”.

Los que me están siguiendo jajajaja en mi insta subí más vídeos @ j.aboytes13 estoy allá 🫡💙 pic.twitter.com/1cYIvBVVIz — Jefferson Aboytes (@Jeff_Ag) May 6, 2025

La identidad del valiente y osado seguidor de Cruz Azul

Como dijimos, el seguidor de la Máquina Celeste de Cruz Azul pasó del anonimato a la publicidad en menos de algunos minutos y se trata de Jefferson Aboytes, recalcitrante aficionado de los cementeros que se dedica a participar en maratones internacionales, así como asistir constantemente a los juegos del cuadro celeste.

Aboytes de inmediato se dio cuenta de que su publicación generaría impacto y no dudo en subir el siguiente saludo: “Hola, Cruz Azul”, pero el asunto no quedó ahí, sino que en más publicaciones en sus redes sociales se le encontró caminando afuera del estadio del Inter de Milán y el AC Milan, resaltando que el juego del cuadro nerazzurri y los catalanes fue una final adelantada, como también agradeciendo la invitación del Cruz Azul para la final de la Concachampions, después de que no tardó mucho en encontrarlo.

Obviamente hubo cibernautas que lo criticaron y comentaron que la playera de Cruz Azul hizo que Barcelona la cruzazuleara y un sinfín de comentarios

