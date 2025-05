Federica Quijano pide ayuda tras ser hospitalizada: “No puedo caminar”

Federica Quijano, integrante de la agrupación mexicana Kabah, lanzó un preocupante comunicado a través de redes sociales mediante el que dio a conocer que permanece hospitalizada y en espera de una cirugía por problemas de salud que le impiden caminar.

En un inesperado video colocado desde su cuenta de Instagram, la intérprete de temas como “La Calle de las Sirenas” y “Vuela más alto” se mostró desde el hospital pidiendo apoyo para agilizar su proceso debido a que un contratiempo relacionado con su seguro médico le ha impedido someterse a la operación que requiere.

“Viajé a la Ciudad de México con la esperanza de que me operaran hoy, sin embargo, necesito una segunda valoración por uno de los médicos de la aseguradora (…) Quiero hacerlo cómo se debe, solo ayúdeme“, se le escucha decir en el audiovisual.

Visiblemente afectada, Federica Quijano aseguró estar nerviosa por la seriedad del procedimiento quirúrgico al que debe ser sometida, por lo que exhortó a la audiencia a brindarle su apoyo.

“Es una operación de columna por la que tengo mucho miedo, no es algo que quiero hacer, no tengo el tiempo, debo trabajar, por eso les pido que me ayuden y resolvemos esto de la mejor manera, se los pido de corazón“, añadió la cantante.

La hermana de Apio Quijano concluyó su mensaje solicitando la guía de especialistas para poder navegar esta dura etapa en su vida personal.

“Les pido por favor, que me ayuden, que vengan y me manden al médico, no me puedo ir, no puedo caminar, me piden que programe la cirugía. No puedo programar mi dolor y mi cuerpo para que un día se sienta mejor o peor, lo que necesito es su ayuda, que me escuchen y me expliquen, no quiero saltarme ningún proceso ni procedimiento“, explicó.

Seguir leyendo:

• Kabah rechazó cantar en el Mundial de Qatar 2022 y explican sus razones

• Apio Quijano de “Kabah” abandona las redes tras ataques por el divorcio de Andrea Legarreta y Erik Rubín

• Apio Quijano se lanza en contra de Lolita Cortés, después de que ésta criticara al grupo Kabah