Karla Sofía Gascón reaparece en redes desde la camilla de un hospital

La actriz española Karla Sofia Gascón desató una ola de preocupación entre sus fans luego de colocar una publicación con la que dio a conocer su estancia en el hospital. ¿Qué fue lo que ocurrió y cuál es su estado de salud actual? Te contamos lo que se sabe hasta el momento.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de “Emilia Pérez” compartió una fotografía donde se le ve recostada desde la camilla de un hospital. Y aunque la vista desató cuestionamientos sobre el motivo que la llevó a ser ingresada al nosocomio, la famosa optó por recurrir al humor para disipar los dimes y diretes.

Para ello, Karla Sofia Gascon hizo referencia a la Met Gala 2025, realizada el pasado lunes 5 de mayo en Nueva York, afirmando que no ausencia en dicha alfombra roja se dio porque no estaba “satisfecha” con su vestuario para la ocasión.

Karla Sofía Gascón vía Instagram stories. Crédito: Instagram / @karsiagascon | Cortesía

“La razón por la que no fui a la Met Gala es porque no me convenció mi outfit de hospital. Aunque estoy guapa igualmente, prometo buscar otro mejor para el año que viene“, escribió la histrionisa sobre la imagen que ya ha dado la vuelta al mundo.

Ante la incesante ola de preguntas con respecto a la causa de su hospitalización, Gascón decidió mantener en privado dichos detalles y restar gravedad a la situación al decir que: “No se alarmen. Es sólo que Florentino Pérez me vio el otro día en el fútbol y estoy pasando el reconocimiento médico del Real Madrid, pero para llevar agua a los jugadores”.

A pesar de los intentos de Karla Sofía Gascón por disipar la preocupación de su público, las preguntas con respecto a la evolución de su salud permanecen. No obstante, la famosa ha decidido mantenerse con bajo perfil desde entonces.

Seguir leyendo:

• Karla Sofía Gascón confiesa que el odio en redes la llevó a pensar en quitarse la vida

• Karla Sofía Gascón celebra sus 53 años con un contundente mensaje a sus detractores

• Karla Sofía Gascón genera polémica por un comentario que hizo sobre “La Sociedad De La Nieve”