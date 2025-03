Karla Sofía Gascón genera polémica por un comentario que hizo sobre “La Sociedad De La Nieve”

La actriz española Karla Sofía Gascón cumple hoy 53 años, pero el comienzo de su celebración se vio empañado por la polémica generada por un mensaje que escribió en sus historias de Instagram, en el que mencionaba la película “La Sociedad De La Nieve”, que trata acerca de la tragedia área de los Andes.

El video que Gascón compartió (y que posteriormente borró) la mostraba en los picos de Europa, al norte de España. Ella dijo: “Hoy me siento como en “La Sociedad De La Nieve”. No voy a decir que me apetece morder a alguien, porque tal y como están las cosas me acusarían de canibalismo. Es lo único que falta”.

Poco después surgieron muchos comentarios criticando el mensaje de Karla Sofía, ya que casualmente, el 29 de marzo falleció Álvaro Mangino, uno de los sobrevivientes del accidente aéreo de 1972, en el que un avión uruguayo se estrelló en la cordillera de los Andes.

La protagonista de la cinta “Emilia Pérez” publicó una vez más el video, pero con otro mensaje: “Hoy me siento dichosa y bendecida; aunque mi hermano murió esquiando, sigo admirando la montaña y la nieve, disfrutando cada día, riéndome de mí misma, pero sobre todo de los que odiáis a quienes vivimos nuestra propia vida sin hacer daño a los demás. Podréis inventar, mentir, distorsionar, que jamás acabaréis con la luz que os deslumbra”.

En medio de sus celebraciones, Karla Sofía también compartió en sus historias de esa red social un texto mucho más extenso, enfrentando a sus detractores: “Jamás en mi vida he hecho daño a nadie…pueden manipular, mentir, descontextualizar, o inventar lo que gusten…Les recomiendo que se entretengan en otra cosa que en desvirtuar mis palabras para intentar encontrar algo malo en ellas, con propósito de oscurecer mi luz, no sé cómo no se han dado cuenta que es imposible.

“Yo voy a seguir siendo sarcástica, irónica, exagerada…ni culpable del hambre en el mundo, ni de que el sol no les dé en invierno en su patio, o cualquier estupidez que puedan inventar, aunque su capacidad mental no les deje entenderlo. Por mucho que repitan adjetivos en mi contra, no los hacen verdad”.

