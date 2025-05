David Faitelson lanzó nueva advertencia a José Ramón Fernández

La polémica entre David Faitelson y José Ramón Fernández sigue sin parar y este jueves el integrante de la cadena TUDN escribió otro capítulo de la espinosa novela que han generado por sus diferencias personales y mediáticas cuando Faitelson advirtió al locutor de ESPN que no le permitirá un insulto más.

Después de que se han dicho de todo, con descalificaciones de sicario del periodismo que mencionó José Ramón Fernández para definir las críticas de su discípulo contra el jerarca del Grupo Pachuca Jesús Martínez por causa de la exclusión del León del Mundial de Clubes, la respuesta de Faitelson no se hizo esperar al acusar que su maestro y comparsa en TV Azteca y ESPN, había sido víctima de la adicción a la cocaína en sus épocas en la televisora del Ajusco.

Sobre lo sucedido ayer en esta red social, quiero dejar en claro lo siguiente:

No permitiré que nadie me ofenda, que nadie lastime mi reputación, mi dignidad y la de mi familia.

¡Se acabó! Fueron más de 30 años de un maltrato emocional, psicológico y hasta físico.

Bajo ese contexto, las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar y cuando se pensaba que todo había acabado y que de pronto ambas partes asumirían una actitud menos bélica y más conciliadora, Faitelson reaccionó este jueves con la siguiente advertencia de que ya no será más el tipo que se queda callado y asume la actitud pasiva frente a tantas descalificaciones que en su carrera supuestamente sufrió de parte del llamado Joserra.

"Sobre lo sucedido ayer en esta red social, quiero dejar en claro lo siguiente: No permitiré que nadie me ofenda, que nadie lastime mi reputación, mi dignidad y la de mi familia. ¡Se acabó! Fueron más de 30 años de un maltrato emocional, psicológico y hasta físico. Se metió con mi cuerpo, con mi fe, me humilló y aplastó mi autoestima bajo el disfraz del "maestro", del "jefe", del aparente "líder", del "mejor periodista" que ha existido. Me atacan, ataco. Punto", detalló con especial énfasis.

El contexto

Como se recordará, esta nueva novela entre los dos comunicadores inició porque José Ramón Fernández en una emisión de ESPN arremetió en contra de quienes hoy critican con ferocidad la multipropiedad de Grupo Pachuca, y al hacerlo los calificó como “sicarios”, sin mencionar directamente el nombre de David Faitelson, pero si sugiriendolo entre líneas.

La respuesta del locutor de TUDN no se hizo esperar y con tres publicaciones en sus redes sociales, de las cuales la más fuerte fue la tercera, ya que con ella ventiló que el consumo de drogas fue lo que encaminó la salida de Joserra de TV Azteca, además de que lamentó que recibiera un calificativo tan complejo por la actualidad mexicana.

“Estimado señor Fernández: Usted se refiere a mí como “sicario”, una palabra muy dura en los tiempos que vive el país. Siento mucho que sea tan irresponsable. Debe ser la edad. Ahora bien, quizá, se le venga a memoria lo de “sicario” por aquellos graves problemas que tuvo usted con el consumo de cocaína en la parte final de su estadía en TV Azteca. Recuerde que fue tan grave que el dueño de la empresa lo separó del cargo y lo envió a usted y a su señora esposa, con todo pagado, a España para intentar que se recuperara. Espero que en realidad se haya recuperado”.

Obviamente, estos hechos incendiaron las redes sociales y las críticas para ambos no se han hecho esperar, así como una infinidad de memes, sobre esta relación de 30 años en el periodismo que se ha hecho añicos y en donde han surgido diferencias que establecen que la convivencia entre ambos era demasiado tóxica.

