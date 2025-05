Jennifer Lopez y Ben Affleck bajan $8 millones al precio de su mansión en Beverly Hills

Parece que Jennifer Lopez y Ben Affleck han tomado una decisión definitiva respecto a la lujosa residencia que adquirieron juntos antes de que los rumores de separación acapararan los titulares.

La exclusiva mansión ubicada en Beverly Hills acaba de sufrir una reducción significativa en su precio: una rebaja de $8 millones de dólares.

La propiedad, que fue originalmente puesta en venta por $68 millones, ahora aparece listada por $59.9 millones de dólares, según la información publicada en la página oficial del agente inmobiliario Santiago Arana, de The Agency. El ajuste en el precio llega tras varios meses sin éxito en el mercado y, al parecer, tras debates internos entre los actores. Aunque no se han confirmado detalles, fuentes han asegurado que uno de los dos era reticente a aceptar una rebaja tan considerable. No obstante, finalmente hubo consenso.

Ubicada en uno de los vecindarios más codiciados de Beverly Hills, esta propiedad fue completamente renovada y diseñada para ofrecer lujo, privacidad y confort. “Recientemente renovada con la más alta calidad en los últimos 4 meses”, se puede leer en la descripción oficial. Además, se señala que está “ubicada en uno de los enclaves más exclusivos y seguros de Beverly Hills”.

La mansión ofrece una impresionante extensión de 38,000 pies cuadrados, que incluyen 12 dormitorios y 24 baños. En la casa principal, se destacan siete habitaciones, 15 baños, áreas comunes como sala principal, comedor, cocina gourmet, gimnasio, cine privado y espacios recreativos, todos con acabados de alto nivel y tecnología de punta.

El exterior no se queda atrás: cuenta con extensas áreas verdes, piscina, spa, terraza, zona de barbacoa, cancha deportiva y múltiples áreas de descanso al aire libre. Todo un oasis californiano para quienes buscan privacidad sin sacrificar elegancia.

La venta de esta casa no solo llama la atención por sus características, sino también porque simboliza un nuevo capítulo en la relación entre Lopez y Affleck, quienes, pese a los altibajos, siguen generando titulares con cada paso que dan.

