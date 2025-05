Carolina Sandoval anuncia su vuelta a ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ tras su cambio de implantes

La presentadora venezolana Carolina Sandoval, quien se ausentó por unos días de ‘¡Siéntese Quien Pueda!’, anunció ya su vuelta a la emisión y lo hizo por medio de una publicación que colgó en su cuenta de Instagram.

A través de un video ‘La Venenosa’, como también es conocida, compartió con sus fans que muy pronto estará de regreso en la pantalla de Univision, luego de que se ausentara por el cambio de implantes al que se sometió.

“YA CASI REGRESO A @sientesequienpueda por @univision todas las tardes a las 2pm/1c”, publicó la también influencer en sus redes sociales.

Aunque no compartió la fecha tentativa de su retorno, hace unos días se dio a conocer que volvería el lunes 19 de mayo, luego de que cumpliera con el periodo de recuperación tras la operación a la que se sometió.

Tras anunciar su vuelta a pantalla, Carolina Sandoval también habló sobre la nueva transformación a la que se sometió, luego de que decidiera despedirse de los implantes que la acompañaron a lo largo de 17 años.

Esos implantes fueron los segundos que se hizo, mientras que los primeros se los realizó hace más de 30 años, cuando Pamela Anderson estaba de moda y cuando un desconocido se metió directamente con el tamaño de sus senos, por lo que optó por operarse para darle gusto, sin embargo, con el tiempo se terminó arrepintiendo de su decisión.

“Acá un poco de mi historia de lo que me motivó la primera hace casi 30 años a ponerme implantes, toma nota y no comentas los mismos errores …que ningún juicio de valor circunstancial te haga tomar una decisión permanente #yoquetelodigo LO MÍO ES UNA HISTORIA DE ÉXITO, pero no siempre es así”, publicó Carolina Sandoval, quien en aquel entonces tenía tan solo 22 años.

‘La Venenosa’ detalló que ahora sus implantes serán más pequeños que los que tuvo por 17 años, pues ya son muy grandes para la complexión que luce en la actualidad y necesita algo proporcional y que vaya de acuerdo a su figura actual.

