Marjorie de Sousa se sincera sobre lo difícil que es ser mamá y figura pública

En el marco de la celebración del Día de las Madres, la actriz Marjorie de Sousa ha decidido abrir su corazón y reflexionar sobre esta faceta de su vida, así como los retos que ha traído consigo balancearla con su carrera de actriz.

En un encuentro reciente con la prensa, la protagonista de “Hasta que el dinero nos separe” aseguró que trabajar y maternar al mismo tiempo no es tarea fácil; sin embargo cuenta con una red de apoyo que lo hace posible.

Y una de las personas que ha sido su roca en este proceso es su madre, quien toma el rol de crianza cuando ella debe atender sus compromisos de trabajo.

“Adaptarme a mis horarios, tantos viajes. Ahora que está un poco más grande, el colegio y mis viajes, entonces eso es lo que más me da ansiedad, porque hay veces donde no puede estar conmigo, entonces bueno, pero ahí vamos. Mi mamá me ha apoyado al 100% y la verdad es que, ¿qué tengo que decir? Tengo una gran madre”, explicó ante las cámaras.

Bajo esta misma tesitura, lanzó un mensaje de aliento a aquellas madres que se enfrentan a los retos que esta etapa trae consigo sin el apoyo de sus seres queridos: “Sin importar la situación que estemos viviendo, a veces hay que llorar encerradas en el baño, pero se limpian las lágrimas y sigan adelante, porque nacimos para ser unas guerreras”, expresó.

“Hay que levantarse bien temprano todos los días, y echarle muchas ganas a la vida, y no importa lo que pase, tú seguir y siendo feliz, que es lo importante, porque yo creo que si tú mismo te ves siempre feliz, él va a ser una persona segura y feliz en la vida“, continuó con su consejo.

Y todo parece indicar que este consejo le ha servido a la perfección, pues según su testimonio, su hijo Matías está “bien enfocado en el fútbol y le va muy bien”. Por ello busca nutrir este interés mientras garantiza pasar tiempo de calidad junto a él: “Nunca había visto un partido en vivo, entonces lo llevé al Inter de Miami a ver su primer partido”, contó.

