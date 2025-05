Hugo Lloris admite que el América es superior al LAFC

El Mundial de Clubes de 2025 aún tiene un cupo disponible. Después de que el TAS ratificara la decisión de la FIFA de excluir al León del Mundial de Clubes, América y LAFC se frotaron las manos. Pero Hugo Lloris no está tan confiado por la peligrosidad de sus rivales.

Las Águilas del América y Los Angeles FC disputarán un partido extra por un cupo a la competición internacional. Los estadounidenses fueron seleccionados por haber perdido la Concachampions en 2023 contra el Club León y los azulcremas por ser los mejores rankeados en Concacaf.

Para este duelo Hugo Lloris no se confía. El arquero francés admitió que las Águilas del América están en mejor nivel que Los Angeles FC. El campeón del mundo no se sonrojó al reconocer la superioridad del conjunto mexicano.

“Estamos muy felices de estar involucrados en esta eliminatoria. Es una gran oportunidad para el club y los fans jugar el Mundial de Clubes. Al mismo tiempo, será difícil de vencer. Pienso que (América) está por encima de nosotros, en términos de calidad, pero como equipo sé que podemos igualar su nivel”, admitió Hugo Lloris en conferencia de prensa.

Henry Martín advierte al LAFC

El delantero de las Águilas del América reconoció estar muy motivado de jugar este duelo de repechaje. Henry Martín considera que, sin importar cuál sea el rival, los azulcremas van a salir a ganar para poder clasificar al Mundial de Clubes.

“Si nos dicen que tenemos que enfrentar a Real Madrid por un boleto, lo haremos y si nos dicen que no, no lo haremos. No tenemos voz ni voto en ello, lo vamos a encarar como lo que somos, un equipo grande”, aseguró Martín.

Escuchen a Henry Martín: "Si tenemos que enfrentar al Real Madrid por un boleto lo vamos a hacer, lo vamos a afrontar como lo que es el América, un equipo grande que quiere ir al Mundial de Clubes"🤩💛🦅pic.twitter.com/EX6U3saIXy — Roberto Haz (@tudimebeto) May 10, 2025

Las Águilas del América, en caso de derrotar a Los Angeles Galaxy, quedarían en el Grupo D de la competición. Los azulcremas jugarían contra el Chelsea, Flamengo y Sperance Sportive de Tunisie.

“Esa es la motivación que tenemos, el pensar en poder hacer historia. Eso es lo que más nos motiva y quién no quiere jugar un Mundial de Clubes. Nos dolió la eliminación que tuvimos, es nuestra última bala y la vamos a tomar”, concluyó.

