El extravagante obsequio con el que Yailin La Más Viral sorprendió a una amiga

Yailin La Más Viral es muy generosa con sus amigos. Recientemente, la cantante dominicana sorprendió a una de sus amigas con un extravagante regalo de cumpleaños.

La cantante de “Bing Bong” no escatimó para darle un regalo especial de cumpleaños a su amiga la influencer Kika: un carro.

A través de redes sociales circularon videos y fotos de la amiga de Yailin con su regalo.

Yailin le regala un carro a kikaa

Además del sorprendente obsequio, la cantante dominicana se tomó un momento durante la velada para dedicarle unas sentidas palabras a la influencer.

“Quiero desear [feliz] cumpleaños a una hermana que no somos de sangre, pero el mundo me mandó, que ha estado conmigo en las buenas y en las malas, en mis peores momentos; nunca me ha dado la espalda”, dijo Yailin.

No es la primera vez que Yailin tiene un gesto de este tipo con una amiga. El año pasado, la cantante sorprendió a la influencer La Gumeza en su cumpleaños con un carro.

El obsequio con el que Ivy Queen sorprendió a Yailin La Más Viral

En abril, Ivy Queen y Yailin La Más Viral coincidieron esta semana en la gala Mujeres Latinas en la Música de Billboard, donde la reina del reguetón sorprendió a la cantante dominicana con un fabuloso obsequio.

De inmediato, la cantante recurrió a sus redes sociales para presumir el obsequio: un brazalete de piedras rosadas.

“Gracias por este detalle tan lindo. Quiero agradecerte profundamente por ser una inspiración constante. Tu dedicación, talento y la pasión con la que trabajas cada día me motiva a seguir mis propios sueños. Eres el ejemplo perfecto. La reina”, escribió Yailin.

