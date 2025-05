Jueza permite que IRS comparta con ICE información de indocumentados

La jueza Dabney L. Friedrich permite, por ahora, que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) comparta información de inmigrantes con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“La decisión del tribunal se basa en la declaración del gobierno de que no utilizaría los datos de los contribuyentes para apoyar una agenda de deportación masiva”, declaró Nandan Joshi, abogado de Public Citizen y principal abogado del caso. “El DHS y el ICE deben explicar a los inmigrantes que durante mucho tiempo han dependido de la privacidad del IRS cómo evitarán que la información de los contribuyentes se utilice indebidamente para la aplicación de las leyes de inmigración civil”.

Parte central de la demanda impuesta por organizaciones civiles contra el acuerdo es que ICE utilizaría la información de indocumentados que pagan impuestos con el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), para ubicarlos y procesar su deportación.

“Estaremos atentos para asegurarnos de que el gobierno no exceda los límites claros que ha establecido el tribunal”, dijo Joshi.

Rudy Espinoza, director ejecutivo de Inclusive Action for the City, dijo que el fallo de la jueza Friedrich “no es el fin” de su batalla, al considerar que el gobierno del presidente Donald Trump mantiene esta estrategia que “aterroriza a trabajadores y empresarios”.

“No cederemos y utilizaremos todas las herramientas a nuestra disposición para proteger a nuestros clientes y miembros de la comunidad, y para defender las vías hacia el emprendimiento y la prosperidad que han convertido a Estados Unidos en una potencia económica”, dijo.

La decisión de la jueza Friedrich ocurre ante una demanda interpuesta por Public Citizen Litigation Group, Alan Morrison y Raise the Floor Alliance –en nombre del Centro de Trabajadores Unidos, Immigrant Solidarity Dupage, Inclusive Action for the City y Somos Un Pueblo Unido– contra funcionarios de la Administración Trump.

“Aunque aún no se ha compartido información de los contribuyentes en virtud del acuerdo, el tribunal concluyó que compartir información probablemente sea legal siempre que el ICE la utilice únicamente para respaldar procesos penales”, exponen los demantantes, quienes confían en que la agencia migratoria respete los límites. “El tribunal reconoció que esta excepción limitada no se aplica a los procedimientos civiles, que incluyen las deportaciones masivas”.

Los demandados en el caso son el Secretario del Tesoro, Scott Bessent; el Servicio de Impuestos Internos (IRS); la Comisionada Interina del IRS, Melanie Krauss; la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; el Departamento de Seguridad Nacional (DHS); el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); y el Director Interino del ICE, Todd Lyons.

