Yadhira Carrillo se sincera sobre su relación con Juan Collado tras rumores de separación

La actriz mexicana Yadhira Carrillo, quien está enfocada de lleno en su regreso a la actuación de la mano del productor José Alberto ‘El Güero’ Castro, tuvo un reciente encuentro con los medios de comunicación con los que se sinceró sobre el estatus de su relación con el abogado Juan Collado.

Las declaraciones de la histrión se dan días después de que surgieran diversos rumores sobre un posible distanciamiento, pero hasta el momento ninguno de los involucrados se había pronunciado al respecto.

Aunque no confirmó los rumores de separación, Yadhira Carrillo sí dejó en claro que en estos momentos sus planes de vida no se empatan, pues mientras ella reside en México, él está radicando en el extranjero.

“Tenemos mucho tiempo de no poder coincidir porque nuestros proyectos van por caminos distintos, Pero el respeto, mi agradecimiento, el cariño eterno hasta el día que yo me muera será 100%, igual que desde el primer día para él”, dijo sin entrar en detalles.

En la misma conversación destacó que su distanciamiento físico no los ha alejado por completo, pues el litigante estuvo muy al tanto del cumpleaños de la actriz, quien el pasado lunes celebró su llegada a los 52 años.

“Ya me felicitó. No podemos vernos porque estamos en diferentes continentes, entonces eso ha sido muy difícil”, se sinceró Yadhira Carrillo.

Aunque no confirmó su separación, Yadhira Carrillo sí dejó en claro que en estos momentos no están viviendo bajo el mismo techo y, quizá, eso provocó que estallaran los rumores sobre una supuesta crisis en su nidito de amor, la cual no confirmó, pero tampoco la desmintió.

“Esa es la situación de la que quizá tanto hablaban y se ha hablado”, apuntó sobre su distanciamiento.

Hay que recordar que Yadhira Carrillo y Juan Collado pasaron más de cuatro años alejados por la detención del famoso litigante. La pareja se casó en el 2012 y no tienen hijos en común por decisión de ambos.

