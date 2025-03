¿Yadhira Carrillo y Juan Collado se divorcian? La actriz responde

A solo unas semanas de haber encabezado los titulares por su inesperado regreso a las telenovelas, la actriz Yadhira Carrillo se enfrenta a una ola de rumores de separación con su esposo Juan Collado. Pero, ¿qué ha dicho al respecto? Sigue leyendo para enterarte.

En un encuentro reciente con la prensa, la histrionisa que pronto protagonizará la nueva versión de la telenovela “El Privilegio de Amar” no pudo evitar los cuestionamientos sobre un supuesto divorcio con el abogado. Y aunque en un principio se mantuvo firme en no emitir ninguna declaración, terminó por lanzar un mensaje con el que pidió un alto a las preguntas sobre su vida privada.

“No hablo de mi vida privada, sea así o no sea así, no lo voy a comentar con los medios nada de eso. Agradezco mucho el interés solo que es importante que las personas podamos guardar siempre un respeto hacia la vida privada“, dijo ante las cámaras del show de espectáculos.

Sin embargo, los cuestionamientos no pararon y con ello, las respuestas contundentes de Yadhira Carrillo. “¿Soltera en estos momentos?”, preguntó la reportera Mariana Zepeda, a lo que la famosa indicó: “No me hagas preguntas para llegar a conclusiones”.

Por su parte, el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que la famosa no se encuentra en proceso de divorcio con Juan Collado, así se lo habría confirmado ella misma mediante un mensaje de texto.

“No, claro que no. Llevan 16 años inventando de todo. Te diría que ya hubiéramos sacado comunicado, ¡cómo crees!“, es el mensaje que la artista le hizo llegar al comunicador vía WhatsApp.

Seguir leyendo:

• Yadhira Carrillo habló sobre su regreso a las telenovelas tras 17 años de ausencia

• Juan Collado, esposo de Yadhira Carrillo, obtiene la libertad condicional y deberá usar un brazalete