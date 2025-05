Enfermedad de Lyme: Nueva York registra aumento de garrapatas en un 200%

Con la llegada de temperaturas más cálidas tras un invierno especialmente frío, el estado de Nueva York enfrenta un repunte en la actividad de las garrapatas, parásitos que representan un riesgo creciente para la salud pública por su capacidad de transmitir enfermedades como la de Lyme y la anaplasmosis. Aunque el contacto con estos insectos puede parecer un evento poco frecuente, basta con pasar tiempo al aire libre para que una persona o una mascota quede expuesta.

Este año, la alarma ha sonado con fuerza en el Hospital Universitario Upstate, donde el número de garrapatas enviadas al laboratorio para análisis ha experimentado un aumento sin precedentes. Según el doctor Saravanan Thangamani, investigador y especialista del hospital, se ha registrado un incremento del 200 % en el volumen de muestras recibidas en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta cifra refleja no solo un repunte en la actividad de las garrapatas, sino también una mayor interacción entre estos parásitos y la población.

“Lo que más me preocupa no es solo que haya más garrapatas, sino que también estamos detectando más patógenos en ellas”, explicó el Dr. Thangamani. Según el especialista, el incremento en la presencia de bacterias y virus dentro de las garrapatas podría derivar en una temporada más severa en cuanto a contagios. Enfermedades como la de Lyme, que puede causar síntomas debilitantes si no se trata a tiempo, y otras como la anaplasmosis, una afección de tipo gripal que en casos graves puede requerir hospitalización, están entre las principales amenazas.

Entre las posibles causas del aumento de garrapatas en la región, los expertos apuntan al impacto de los cambios estacionales. La prolongación del clima frío podría haber influido en la sincronización de los ciclos de vida de estos insectos, provocando una eclosión simultánea y más abundante. Otro factor clave es la presencia de mascotas, particularmente perros, que al jugar en parques o jardines pueden convertirse en portadores involuntarios. Una vez dentro del hogar, el simple contacto con el animal puede exponer a los dueños a una mordedura.

En medio de este escenario, algunas comunidades han comenzado a implementar estrategias para reducir la exposición a estos parásitos. El municipio de Manlius, ubicado al este de Syracuse, mantiene desde hace varios años un programa de control de la población de ciervos, uno de los hospedadores más comunes de las garrapatas. La iniciativa tiene como objetivo disminuir tanto la transmisión de enfermedades como los accidentes viales y los daños a la vegetación causados por estos animales.

Durante el año 2024, este programa logró eliminar 53 ciervos de la zona, como parte de una gestión activa orientada a contener el ciclo reproductivo de las garrapatas. No obstante, aunque la medida cuenta con el respaldo de las autoridades, una encuesta realizada por la junta municipal reveló que muchos residentes no han notado una disminución significativa en la cantidad de garrapatas presentes en sus propiedades. A pesar de ello, confían en que estas acciones puedan ofrecer resultados sostenibles a largo plazo.

El aumento de casos y la amenaza latente de enfermedades graves han llevado a los expertos a recomendar precauciones adicionales. Usar ropa que cubra la piel, aplicar repelentes específicos y revisar a fondo tanto a las personas como a los animales tras pasar tiempo al aire libre son prácticas clave para prevenir las mordeduras. En una temporada que apenas comienza, el llamado es a la vigilancia y a la prevención, especialmente en un estado como Nueva York, donde la amenaza de las garrapatas se ha vuelto parte del panorama habitual cada primavera.

Sigue leyendo: