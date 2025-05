Jake Paul dice que va a exponer a Chávez Jr.: “Es la vergüenza de México”

Jake Paul expresó que va a exponer a Julio César Chávez Jr. y demostrar quién es el verdadero guerrero mexicano cuando suban al ring el próximo 28 de junio en el Honda Center de Anaheim.

En la conferencia de prensa inicial celebrada en Los Ángeles, Paul señaló que avergonzará a Chávez Jr. frente a su público y lo obligará a rendirse como siempre lo ha hecho.

“Voy a sorprender al mundo una vez más y demostrar lo bueno y poderoso que soy. Esta es su pelea más difícil hasta la fecha, y voy a avergonzarlo y obligarlo a rendirse como siempre lo hace. No quiero excusas. Cuando le gane a este hombre, todos los medios de boxeo, como siempre, lo van a desacreditar. Lo voy a exponer y avergonzar. Es la vergüenza de México. México ni siquiera lo reclama, y ​​lo van a exponer el 28 de junio”, dijo.

Julio César Chávez Jr. junto a su padre en la conferencia de prensa en Los Ángeles. Crédito: Esther Lin/Most Valuable Promotions | Cortesía

“Dicen que está entrenando duro. Dicen que nunca ha estado tan concentrado. Bien. Como debe ser. La gente no se da cuenta de lo bueno que soy, y cuando sienta esos primeros golpes, querrá rendirse y volver a su banquillo. ¡Los mexicanos me adoran! Estoy entrando en mi ambiente. Me adoran más que a este tipo. México ni siquiera lo reclama. Amo a mis fans mexicanos, y siempre me han apoyado desde el primer día. Voy a demostrarle quién es el verdadero guerrero mexicano“, comentó.

Durante toda la conferencia, el famoso youtuber convertido en boxeador buscó sacar de sus casillas al mexicano mencionando sus problemas de adicción y también provocando a su padre Julio César Chávez, quien aseguró que no hay manera de que su hijo pierda ante él.

Julio César Chávez Jr. volverá a la acción tras derrotar a Uriah Hall por decisión unánime en julio del 2024 en la cartelera donde Paul noqueó a Mike Perry, luego de casi 3 años de inactividad sobre el ring por sus adicciones y problemas legales.

En cambio, Jake Paul viene de vencer a Mike Tyson por decisión unánime y romper récord de audiencia en Netflix. Esta pelea fue muy criticada por los aficionados porque expuso al excampeón y fue retado por varios boxeadores, pero al final Chávez Jr. ganó la oportunidad.

Jake Paul y Julio César Chávez tuvieron su primer cara a cara. Crédito: Esther Lin/Most Valuable Promotions | Cortesía

Jake Paul, de 27 años, tiene cuatro resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber tiene récord de 11 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Julio César Chávez Jr., de 38 años, volvió al cuadrilátero tras 31 meses sin ver acción y venció a Uriah Hall por decisión unánime. El hijo del Gran Campeón Mexicano tiene marca como profesional de 54 victorias (34 por nocaut), 6 derrotas y un empate.

Sigue leyendo:

· JC Chávez Jr. asegura que vencerá a Jake Paul: “Está loco”

· Julio César Chávez Jr. lanza dura advertencia a Jake Paul

· Jake Paul asegura que noqueará a Julio César Chávez Jr. en junio