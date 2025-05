Liliana Arriaga, “La Chupitos”, recordó la vez que fue detenida en Estados Unidos

En medio de la tensa situación migratoria que se vive en Estados Unidos, la comediante Liliana Arriaga, conocida por su personaje de “La Chupitos”, habló sobre una agridulce experiencia que vivió al viajar a Estados Unidos y ser detenida por las autoridades. ¿Cuál fue la razón? Aquí te contamos lo que dijo.

De acuerdo con lo revelado por la actriz durante una entrevista para el programa “Sale el Sol”, viajó con la intención de cumplir con compromisos laborales agendados por su en ese entonces manager, quien le aseguró que podría llevarlos a cabo con la visa de turista.

No obstante, vaya sorpresa se llevó cuando al llegar al aeropuerto de territorio estadounidense, las autoridades la interrogaron y la detuvieron al identificar que no contaba con los documentos necesarios para realizar actividades remuneradas en dicho país.

“Me llegaron a regresar a mi país, fui a trabajar, no tenía visa de trabajo, tenía visa normal. En el aeropuerto me agarraron, me esposaron y me regresaron“, detalló en entrevista con el programa de espectáculos.

A pesar de este trago amargo, Liliana Arriaga indicó que hoy en día su situación migratoria en Estados Unidos está en regla, pues reside en ese país en compañía de sus hijos, quienes a su vez cuentan con la ciudadanía estadounidense.

“Soy residente de Estados Unidos, mis hijos son americanos, no tengo problema con ir a trabajar“, explicó ante las cámaras.

Mientras tanto, la famosa se mantiene vigente en la escena del entretenimiento a través de su reconocido personaje “La Chupitos” y cumpliendo compromisos en el extranjero, así como en su natal México. Uno de los proyectos en los que el público disfrutó de su comedia fue en el reality “LOL”, conducido por el actor Eugenio Derbez.

