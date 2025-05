Ángel Correa habló sobre su futuro en el Atlético Madrid

El nombre de Ángel Correa ha estado sobre el radar del fútbol mexicano en los últimos días. Incluso, Diego Pablo Simeone ofreció unas declaraciones con tintes de despedida. Pero el delantero argentino habló sobre su estatus en el club y compartió sus próximos objetivos

Ángel Correa ha sido vinculado a clubes de la Liga MX como Rayados de Monterrey y los Tigres de la UANL. El argentino reveló que aún no tiene ningún acuerdo preestablecido con otro club y admitió que su enfoque en este momento está puesto en el final de temporada con el Atlético Madrid.

“El ‘Cholo’ me dijo que está contento con mi trabajo y que decida lo que sienta que es mejor para mí. No tengo ningún acuerdo con nadie. Estoy centrado en terminar la temporada de la mejor manera y después en el Mundial de Clubes”, dijo Correa para el podcast Los Edul.

Rover Plate está sobre la mesa

A pesar de que Ángel Correa reconoció que nadie del entorno de River Plate ha platicado con él, el delantero argentino calificó al conjunto “Millonario” como un club muy grande y reconoció que conoce a su actual entrenador y a varios jugadores de la plantilla. River no es una opción muy descabellada.

“Nadie se comunicó conmigo, y a futuro no lo sé, tendría que ver en el momento. A uno lo pone contento (si hay interés) porque es un grandísimo club, tuve la suerte de conocerlo a Marcelo Gallardo y me parece un magnífico entrenador, conozco a varios chicos que están en el equipo, pero no sé qué va a pasar en un futuro”, agregó.

Ángel Correa tiene un contrato vigente con el Atlético Madrid hasta junio de 2026. El delantero sudamericano está valorado en $16.8 millones de dólares. “Angelito” ha jugado 43 partidos en la temporada en los que ha podido marcar 7 goles y conceder 5 asistencias.

