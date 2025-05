Cómo hacer que tu lavaplatos dure más tiempo

Con estos ocho consejos de mantenimiento, tu lavavajillas podrá seguir funcionando bien durante muchos años.

Con algunas estrategias de cuidado sencillas, puedes hacer que tu lavavajillas dure más y ahorrarte las molestias de reparaciones frecuentes.

By Perry Santanachote

¿Cuánto debe durar un lavaplatos? Alrededor de 10 años, según la mayoría de los más de 20 fabricantes que consultamos.

Los miembros de CR nos dicen que esperan una vida útil similar, en promedio, pero eso no significa necesariamente 10 años sin problemas. Datos de encuestas basadas en la experiencia de nuestros miembros que incluyen más de 69,000 lavaplatos revelaron que aproximadamente el 23% de estos se descompusieron o dejaron de funcionar correctamente dentro de los primeros cinco años de uso.

Entonces, ¿Cómo puedes hacer para que tu lavaplatos dure una década sin tener que llamar a un técnico de reparación? Muchos factores pueden influir en la vida útil de tu electrodoméstico, incluyendo el cuidado que le das.

Usar un lavaplatos puede parecer algo intuitivo, pero todos los técnicos de reparación y fabricantes de lavaplatos con los que hablamos coinciden: Leer detenidamente el manual de instrucciones de tu máquina vale el tiempo y el esfuerzo. Desde la mejor manera de cargarlo hasta cómo limpiarlo adecuadamente, encontrarás los detalles clave que necesitas para reducir el desgaste de tu modelo y lograr que tus platos queden lo más limpios posible. Además de los conceptos básicos, si incorporas estas ocho estrategias recomendadas por expertos en tu rutina diaria, con suerte podrías prolongar la vida útil de tu lavaplatos.

1. Retira los restos de comida del plato, pero no lo enjuagues. La mayoría de los lavaplatos no requieren que enjuagues los platos antes, pero asegúrate de remover huesos, palillos y otros objetos sólidos antes de ponerlos en el lavaplatos. Estos restos pueden obstruir la manguera del drenaje, dañar el filtro o la bomba.

2. Revisa el filtro. Los restos de comida que quedan atrapados deben ir a algún lugar, y a menos que tu lavaplatos tenga un triturador de comida de los antiguos, tendrás que limpiar el filtro manualmente. Adam Hofmann, ingeniero senior del Centro de Investigación de Midea América, recomienda hacer esto más o menos una vez al mes, o más seguido si es necesario. “Una señal clara de que es hora de hacerlo es cuando notas que el ciclo de lavado ya no es tan eficiente o cuando los platos quedan con una sensación arenosa”, dice.

Retira la bandeja inferior y encontrarás un cilindro de plástico que puedes darle vuelta para sacarlo (si no está ahí, consulta el manual del lavaplatos). Enjuaga el filtro con agua de la llave hasta que esté libre de residuos. Puedes usar esponjas suaves y agua tibia con jabón para quitar los restos de comida difíciles, pero los cepillos abrasivos o la lana de acero pueden dañar el filtro.

Y si encuentras alguna ranura, reemplaza el filtro inmediatamente para evitar que semillas o pedazos de hueso pasen y lleguen a la bomba. De lo contrario, podrían dañar el impulsor de la bomba y los sellos del motor, que son piezas caras para reparar.

3. Limpia el sello de la puerta. Según sea necesario, usa un trapo con vinagre blanco para limpiar el sello entre la puerta del lavaplatos y el interior, donde se acumulan residuos y partículas de comida. La acumulación de residuos puede causar malos olores, provocar el desarrollo de moho y en algunos casos, impedir que la puerta selle correctamente.

Evita usar toallitas a base de cloro, productos químicos fuertes, estropajos o cualquier material abrasivo en las puertas de acero inoxidable o en el interior del lavaplatos.

4. Elimina los residuos de agua dura. Si en tu zona tu agua es dura (tiene muchos minerales) es probable que en el interior de tu lavaplatos empiece a acumular residuos minerales y se decolore. Según Hofmann, estos depósitos se ven como una capa opaca en tus platos o en el interior del aparato, y es posible que notes que los rieles y las ruedas se traban al moverse. El recomienda usar un limpiador para lavaplatos a base de ácido cítrico, como Affresh o Finish, para eliminar estos depósitos una vez al mes. Sigue las instrucciones del envase para eliminar estos residuos de tu lavaplatos.

Si vives en una zona donde el agua tiene muchos minerales, también puedes usar sal regeneradora en el sistema ablandador de agua del lavaplatos. Esto mejora el lavado ya que previene manchas y evita que los platos se vean empañados, también ayuda a evitar la acumulación de minerales dentro del aparato.

5. Revisa los brazos rociadores. Cada pocos meses, inspecciona los orificios de los brazos rociadores o aspersores– por donde sale el agua– para asegurarte de que estén limpios y sin obstrucciones. Si ves restos de comida obstruyendo alguna salida, intenta retirarlos con cuidado con un palillo o un limpiapipas. “Debes hacerlo con cuidado para no deformar el orificio”, dice Larry Ciufo, quien dirige el laboratorio de pruebas de lavaplatos de CR. “Eso puede afectar el patrón de rociado y, por lo tanto, el rendimiento de lavado de tu lavaplatos.”

Si necesitas quitar los brazos rociadores para limpiarlos, el de abajo debe salir de su base con un suave tirón. Desatornilla el brazo de lavado central que está en la parte inferior del estante superior utilizando un destornillador de cruz Phillips

6. Protege las rejillas contra el óxido. Si el recubrimiento de plástico se desgasta, repáralo lo antes posible con pintura de vinilo o reemplazando las puntas de las varillas. De lo contrario, las rejillas podrían oxidarse y permitir que pequeños fragmentos de metal oxidado entren a la bomba, dice Chris Zeisler, supervisor de servicio técnico de RepairClinic.com. Imagina que la bomba es el corazón del lavaplatos, y los fragmentos de óxido son como una placa que se va acumulando, con el riesgo de que provoque un atasco que paralice todo el sistema.

7. No lo sobrecargues. Llenar el lavaplatos de más puede bloquear el rociado del agua y evitar que los platos se limpien bien. Tendrás que volver a lavarlos nuevamente, haciendo funcionar la máquina innecesariamente, lo que reduce su vida útil. “Las piezas mecánicas se desgastan con el uso”, dice Ciufo de CR. “Por esa misma razón, tampoco conviene poner cargas muy pequeñas.”

8. Usa el lavaplatos sólo para lavar platos. Es posible que en internet encuentres videos que recomiendan usarlo para limpiar objetos como piezas de automóvil, “Es una mala idea”, dice Ciufo. Estas piezas suelen tener mucha grasa, y ni el lavaplatos, ni el detergente están diseñados para eliminar ese tipo de residuos. La grasa puede obstruir el filtro y dañar la bomba.

Zeisler dice que uno de los mayores problemas que ha visto es que la gente mete candelabros. La cera que queda atrapada en sus ranuras puede dañar los componentes del lavaplatos.

3 lavaplatos mejor calificados de las marcas más confiables

Además del mantenimiento, hay marcas que simplemente duran más que otras. Estos lavaplatos son de marcas con los mejores puntajes en confiabilidad prevista, según datos de encuestas entre miembros de CR, y también mostraron un excelente desempeño en nuestras pruebas de laboratorio.

Bosch Benchmark SHP9PCM5N

Bosch stood out as one of the most reliable dishwasher brands in our surveys and also earned our top mark for owner satisfaction. Every Bosch we’ve tested has been a top performer, and this Benchmark model also tops our ratings performance. A very quiet model, it’s also very good at washing, drying, and saving energy. Check out our ratings for many other high-performing Bosch models.

Thermador Star Sapphire DWHD661EFP

Like Bosch (which shares the same parent company), Thermador earns an excellent rating for predicted reliability in our member surveys. The Star Sapphire DWHD661EFP is a quiet model, and its sophisticated drying system does a fantastic job removing moisture, even from plasticware. However, it’s among the pricier models in our ratings.

Miele G7176SCVI

As a brand, Miele dishwashers garnered top scores in both reliability and owner satisfaction. The Miele G7176SCVI is pricey, but it cleans and dries dishes well, runs quietly, and stands out for its energy efficiency. It comes with all the perks you’d expect from a high-end dishwasher, including a third rack, an adjustable upper rack, adjustable tines, and a stainless steel interior. It also pops the dishwasher door open at the end of the cycle to help dishes dry better—a feature that our lab testers have found especially helpful.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2025, Consumer Reports, Inc.