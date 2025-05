Para La Volpe, el América tendrá que asumir los riesgos vs. Cruz Azul

Si bien es cierto que desde su rol de analista de la cadena TUDN, el extécnico de la selección de México Ricardo Antonio La Volpe aseguró en charla telefónica con La Opinión, que en el duelo del domingo entre América vs. Cruz Azul no hay favorito, reconoció que las Águilas son las que tendrán que arriesgar.

“Yo creo que cada partido va a ser diferente, en este caso porque Cruz Azul, tiene una ventaja, en este caso tiene que ir a buscar el gol en América, entonces los dos equipos son pueden sacar el resultado por los jugadores que tiene y los técnicos que le han trabajado muy bien a estos equipos”, precisó.

💙¡Se pintó celeste la noche! 💙



🚂 Así se vivió el tanto de Rivero ante el América en la ida de las Semifinales de #NuestraLiguilla



📹: @osfervazquez pic.twitter.com/Ictllc0AfN — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 16, 2025

En su análisis, La Volpe dijo que América por primera ocasión tendrá que salir a arriesgar debido a que se encuentra contra la pared, no obstante que la diferencia sea apenas un gol a favor de Cruz Azul: “Bueno, logró algo de ventaja, que en este caso ya tiene que salir a ganar ahora, pero con el empate a cero estará pasando Cruz Azul, entonces obliga a la América a tomar ciertos riesgos. No, no sé si en los primeros 45 minutos o será en los últimos 45 minutos”.

La ausencia de Nacho Rivero

La Volpe también analizó lo que puede pesar la ausencia de Nacho Rivero que salió expulsado por una fuerte entrada sobre el español Álvaro Fidalgo y que le costará una suspensión de un partido, por lo cual la Máquina tendrá que jugar con otra variante para suplir a su capitán.

“Tiene que ser una baja importante, primero porque es titular y segundo por la cantidad de goles que viene haciendo. Entonces, lógicamente que va a pesar, por algo es titular, punto número uno y punto número dos, que es un jugador que a Cruz Azul le ha venido dándole el gol”.

¡Gol de Cruz Azul! Testarazo de Nacho Rivero para romper el cero en el marcador#NuestraLiguilla pic.twitter.com/7tYLVl3vCx — TUDN USA (@TUDNUSA) May 16, 2025

“Es un volante con mucha llegada, entonces a lo que voy es que quizás todos decimos que bueno, ojo Cruz Azul tiene un por ejemplo que buscar variantes, pero ahora no jugó Faravelli y ahora lo tendrá que hacer, entonces creo que tienen como asumir esa ausencia”.

Las variantes de Jardine

El extécnico de México también se refirió a las variantes que tendrá que asumir el técnico del América André Jardine: “América va a pensar mucho más en este partido lo que tiene que hacer. Ahora, no olvidemos que le están faltando dos jugadores”.

“Porque Alejandro Zendejas no estaba al cien por ciento y por el otro costado les está haciendo Brian Rodríguez para tener amplitud en su sistema de juego. Es decir, los jugadores por afuera, los que son desequilibrante, tienen los que dan posibilidades de jugada de gol y tienen gol”.

¡Palo de Victor Dávila! Se salva el Cruz Azul#NuestraLiguilla pic.twitter.com/RKwUM3vWkT — TUDN USA (@TUDNUSA) May 16, 2025

“Entonces, lógicamente que ahora para Jardine tendrá que resolver este problema, porque creo que esta semifinal se va a resolver por una virtud o error del rival, pero es un hecho que no va a ser un partido abierto, sino que se medirán grandes fuerzas y veremos quien impone mejor sus condiciones”, finalizó.

