El austriaco JJ ganó Eurovisión ¿Quién es el triunfador?

El artista austriaco Johannes Pietsch, mejor conocido como JJ, ganó el micrófono de cristal en la final de la edición 69 del Festival de Eurovisión 2025, que se celebró este sábado en Suiza.

El joven de 24 años, quien era uno de los artistas favoritos de esta edición, se convirtió en el gran triunfador al conseguir un total de 436 puntos, de los cuales 170 eran de los telespectadores.

El tema “Wasted Love”, una ópera-pop, no solo conquistó al jurado, sino al público también que no quedó indiferente a su poderosa interpretación y puesta en escena sobre el escenario.

Con este triunfo, JJ le da su tercer micrófono de cristal a Austria. La última vez que el país de Europa Central fue en 2014, cuando Conchita Wurst con su “Rise Like a Phoenix” resultara la gran triunfadora del festival.

¿Quién es JJ, el ganador de Eurovisión 2025?

De padre austriaco y madre filipina, Johannes Pietsch nació en Viena pero vivió en Dubai hasta 2016, cuando regresó con su familia a Austria.

En 2020, tras no poder inscribirse en The Voice of Germany, JJ participó en The Voice UK, concurso en el que llegó hasta la fase eliminatoria.

El año siguiente, el cantante participó en el concurso de talentos austriaco Starmania, en el que llegó a la primera final.

JJ se formó en la escuela lírica de la Ópera Estatal de Viena.

Indignación por la derrota de Melody

Melody, representante de España, ofreció una impactante presentación Eurovisión 2025 al interpretar su tema “Esa diva”.

Aunque la cantante de 34 años dejó voz y cuerpo sobre el escenario, solo recibió un total de 37 puntos, de los cuales solo 10 eran de los telespectadores.

La baja puntuación que recibió Melody desató la indignación de sus fans españoles, quienes no tardaron en expresar su descontento en redes sociales.

“Vaya robo nos han hecho”, “¿Dónde están los votos de España? No lo entiendo, después del gran show que dio Melody“, “Vaya robo nos han hecho”, “Hay como 10 países que son mucho peores que España recibiendo votos a punto de pala, esto huele a caqui”, son algunos de los comentarios en redes.

