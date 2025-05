Eddie Hearn cree que Canelo podría retirarse tras pelear con Crawford

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, cree que Saúl ‘Canelo’ Álvarez podría retirarse tras la superpelea con Terence Crawford el 13 de septiembre porque parece que la edad le está pasando factura.

En una entrevista con Fight Hub TV, Hearn piensa que Crawford podría vencerlo a pesar de que Canelo Álvarez es más joven porque ya no es el mismo peleador que antes.

“No fue solo que no pudiera romper el ring (contra William Scull). Simplemente siento que es el momento y la edad. Canelo es increíble. No solo por su habilidad y sus logros, sino porque aún tiene ganas de esos campamentos de entrenamiento y esas peleas. Siento que ese deseo se está desvaneciendo un poco, no por su amor al boxeo, sino por su edad y su vida. La pelea con Crawford definitivamente lo animará. No creo que quiera perder contra Crawford, un tipo mucho más pequeño, porque está al final del camino”, dijo.

Canelo Álvarez ha sido criticado por su actuación contra William Scull. Crédito: Ed Mulholland/Queensbury Promotions | Cortesía

“La pelea es tan importante y el dinero es tan grande que tiene que aceptarla. Apuesto a que se retira después de esa pelea. ¿Por qué seguirías peleando? Pelearás contra Crawford. ¿Contra quién más podría pelear Canelo? ¿Crees que Benavídez volverá a las 168 libras? De nuevo, no creo que Canelo quiera perder contra (David) Benavídez porque ya no es el boxeador que era. Hay mucho orgullo por ellos”, agregó.

El campeón indiscutido de peso supermediano ha sido criticado en los últimos años por elegir oponentes de categorías más pequeñas o que puede vencer con facilidad. El mexicano ha ganado una gran suma de dinero por estas peleas, pero sus actuaciones han dejado mucho que desear y la gente se cuestiona si ya su carrera está llegando al final.

En su duelo con William Scull el pasado 3 de mayo quedó en evidencia que el tapatío podría estar en decadencia. Por eso muchos expertos del deporte han cambiado sus predicciones sobre la superpelea y piensan que Terence Crawford podría acabar con Canelo Álvarez.

A pesar de lo que piensa Eddie Hearn, el mexicano tras la pelea con Bud todavía tiene que cumplir con las dos restantes que le quedan en el contrato que firmó con Turki Alalshikh, por lo que su posible retiro no está tan cerca.

Terence Crawford quiere hacer historia frente a Canelo Álvarez. Crédito: Frank Franklin II | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

