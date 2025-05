Horóscopo: qué será de tu semana del 19 al 24 de mayo de 2025

Consulta tu horóscopo semanal y descubre qué auguran los astros para ti en la semana del 19 al 24 de mayo de 2025.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Lleva las de ganar porque Venus en su signo lo favorece. Deseos que se cumplen. Se divertirá mucho y reflexionará muy poco.

DINERO: Nada de ir al límite. No se complique demasiado la vida porque con un esfuerzo moderado conseguirá su propósito.

CLAVE DE LA SEMANA: Si quiere ser feliz no siga sacrificándose.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Preguntas sin respuesta. Nuevas pautas que desorientan al otro pero que le permitirán establecer mejores reglas de convivencia.

DINERO: Con los astros a favor finalmente prospera. Casi sin proponérselo ganará puntos con sus jefes. Avanza en firme.

CLAVE DE LA SEMANA: Resuelva los asuntos laborales delicados por sus medios.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Mejoran sus relaciones, sobre todo con la familia. Las diferencias pasan a un segundo plano, algo obliga a todo el núcleo a unirse.

DINERO: Al enfrentar sus miedos logrará vencerlos. El éxito es de quien lo busca, lo obtiene y… lo defiende.

CLAVE DE LA SEMANA: Si deciden una tregua ganarán los dos.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Puede ser buen momento para asumir las responsabilidades domésticas en forma conjunta, sobre todo si cree llevar una carga muy pesada. Reclame ayuda.

DINERO: Arremeterá contra aquello que se interponga. Haga una inversión mínima con resultados sorprendentes.

CLAVE DE LA SEMANA: Haga centro en dos o tres objetivos; todo se irá dando bien.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Punto final a los problemas del pasado. Tiene cosas más dulces en las cuales pensar. Tiempo de crecer en el afecto y echar raíces.

DINERO: Nada será ideal. Acepte el presente en vez de forzar situaciones. Es buen momento para las finanzas.

CLAVE DE LA SEMANA: Hay pérdidas que se vuelven ganancias. No desespere.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Con ganas de compartir, de disfrutar, y sin su habitual incertidumbre. Madurez en la relación y planes conjuntos que los motivan.

DINERO: Al comienzo coincidir en una sociedad será difícil. Tiene que tener mucha paciencia y no dudar del otro.

CLAVE DE LA SEMANA: No queme etapas, mejor pecar de obsesivo que de descuidado.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Tendrá todo lo que necesita y sueña en lo sentimental. En esta etapa impactará al sexo opuesto vaya donde vaya. Unión estrecha.

DINERO: Período no del todo redituable. Use con criterio sus múltiples recursos y únase a gente con sentido común.

CLAVE DE LA SEMANA: Usted es generoso, a no esconder ese alma noble.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: La comunicación afectiva no fluye como de costumbre. Sea amable pero mantenga distancia de familiares muy conflictivos.

DINERO: Logrará arrasar con los impedimentos aparentemente infranqueables. No se exceda en sus demandas al equipo.

CLAVE DE LA SEMANA: Una palabra amable puede más que mil reproches.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Pondrá orden en la familia y todos le estarán agradecidos. Charlas reveladoras en las parejas recientes.

DINERO: Conseguirá enfrentarse a competidores de peso y hará fuertes alianzas con quienes lo apoyan. Oportunidades.

CLAVE DE LA SEMANA: Claridad y fuerza como para convertirse en líder.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Mucha conmoción del entorno por algo inesperado. Con mil responsabilidades, no resultará sencillo estar bien y con su gente.

DINERO: Por arriesgada que le parezca la apuesta, siga su instinto. Hará rendir su tiempo y el de los demás.

CLAVE DE LA SEMANA: No se deje llevar por ningún pronóstico apocalíptico.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: De nada sirve mirar hacia atrás. Si hubo decepciones, haga borrón y cuenta nueva. Es cosa de darse su tiempo y creer en los demás.

DINERO: Cierta ambición insatisfecha que lo fastidia. Si escasean sus recursos restrinja gastos y no acumule deudas.

CLAVE DE LA SEMANA: Evite un enfrentamiento directo, evite tomar partido.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Venus marca una cierta falta de pasión. Estará bien en la medida en que acepte los altibajos en la marea loca de su corazón.

DINERO: Suficiente efectivo a corto plazo. Pruebe varias opciones a la vez y una de ellas será la que lo salve.

CLAVE DE LA SEMANA: No ceda. Ponga a cada uno en su lugar.

Por Kirón