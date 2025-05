Usuarios de Google Pixel reportan drástica caída en la duración de la batería tras la actualización de mayo

La más reciente actualización de seguridad de Google, correspondiente a mayo de 2025, ha generado una ola de quejas entre los usuarios de dispositivos Pixel. Tras instalar el parche, muchos han notado que la batería de sus teléfonos se agota a un ritmo alarmantemente rápido.

Modelos como el Pixel 8 Pro y el Pixel 7 apenas logran mantenerse encendidos por unas pocas horas con una carga completa. Incluso dispositivos más recientes, como el Pixel 9a y el Pixel 9 Pro Fold, no se han librado del problema. Un usuario destacó que el uso de Wi-Fi consumió el 100% de la batería en solo tres horas.

Aunque no todos los usuarios se han visto afectados, la cantidad de reportes es significativa. Algunos incluso han notado mejoras en la duración de la batería después de la actualización, lo que sugiere que el impacto es inconsistente.

¿Qué podría estar causando el problema?

La actualización de mayo se centró principalmente en corregir una vulnerabilidad crítica de Android y no mencionó optimizaciones de batería. Sin embargo, la aparición de estos problemas sugiere que podría haber efectos secundarios no previstos. No es la primera vez que una actualización mensual de Google provoca inconvenientes; en marzo de 2025, los usuarios experimentaron problemas con el brillo, el audio y la vibración, que solo se resolvieron con un parche posterior en abril.

La comunidad ha especulado sobre posibles causas, incluyendo cambios en la conectividad Wi-Fi o en los servicios en segundo plano. Sin embargo, sin una declaración oficial de Google, estas teorías permanecen como conjeturas.

¿Qué pueden hacer los usuarios afectados?

Por ahora, las soluciones son limitadas. Algunos usuarios han intentado restablecer la configuración de red, desactivar funciones como la conectividad adaptativa o incluso realizar un restablecimiento de fábrica, con resultados variados.

Dado que el problema parece estar relacionado con la actualización del sistema, es probable que se requiera un nuevo parche por parte de Google para solucionarlo definitivamente.

Mientras tanto, se recomienda a los usuarios monitorear el uso de la batería y reportar cualquier anomalía a través de los canales oficiales de soporte de Google. Mantenerse informado a través de foros y comunidades también puede ser útil para compartir experiencias y posibles soluciones temporales.

La situación actual subraya la importancia de realizar pruebas exhaustivas antes de lanzar actualizaciones, especialmente cuando pueden afectar aspectos críticos como la duración de la batería.

