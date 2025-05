Exasesor médico de Biden sostiene que probablemente tuvo cáncer desde el comienzo de su mandato

Ezekiel Jonathan Emanuel, quien en su momento fungió como asesor médico del expresidente Joe Biden, defiende la hipótesis de que, desde el comienzo de su mandato, probablemente el demócrata de 82 años ya padecía cáncer.

Mediante un comunicado emitido el domingo, la oficina de Biden dio a conocer que era víctima de una forma agresiva de cáncer de próstata que “se caracterizaba por una puntuación de Gleason de 9 (grupo de grado 5) con metástasis en el hueso”.

Al respecto, durante una entrevista concedida al canal de televisión MSNBC, el doctor Emanuel descartó que el descontrolado crecimiento de células anormales en el cuerpo del expresidente, también conocidas como células malignas, se haya detonado recientemente.

“No lo desarrolló en los últimos 100 o 200 días. Lo tuvo mientras era presidente. Probablemente lo tuvo al comienzo de su presidencia en 2021. No creo que haya ningún desacuerdo al respecto”, indicó.

Cobra fuerza la versión de que Joe Biden lleva años arrastrando su cáncer de próstata. (Crédito: Susan Walsh / AP)

Bajo la perspectiva del médico de Chicago resulta preocupante el hecho de que se haya ocultado el verdadero estado de salud del jefe de la nación, pues en los resultados de los exámenes a los cuales se sometió nunca se mencionó ni siquiera alguna señal de células malignas en su organismo.

“El presidente Obama se hizo esta prueba. El presidente Bush se hizo esta prueba. Es un poco sorprendente que el médico no se la hiciera. Y si se la hizo y no lo reportó, y el resultado fue elevado, ese es otro caso de médicos que no están siendo sinceros con nosotros; hemos tenido varios casos similares con el presidente Trump, especialmente en torno a su diagnóstico de COVID-19. De ser cierto, sería muy preocupante.

O no hicieron la prueba, o la hicieron y no la reportaron. Y no obtuvimos la información pública”, enfatizó.

Por su parte, el demócrata Dean Phillips, exrepresentante por Minnesota, quien el año pasado desafió a Biden en busca de la candidatura presidencial, asegura que el anuncio de su avanzada enfermedad se realizó con el objetivo de desviar la atención sobre las dudas que giran en torno a la recta final de su gestión al frente de la Casa Blanca.

“No creo que sea coincidencia que esto se haya anunciado esta semana”, expresó en una entrevista otorgada al diario The New York Times.

