Papá de Benavídez responde por qué Canelo y Bivol no pelean con su hijo

José Benavídez Sr., padre de David Benavídez, explicó que Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Dmitry Bivol no han querido enfrentar a su hijo porque saben que es una pelea difícil que pueden perder.

En declaraciones recogidas por Izquierdazo, Benavídez Sr. cree que Canelo Álvarez y Bivol respetan al Monstruo Mexicano como peleador y por precaución prefieren evadirlo.

“Es lo que quisiera saber. Canelo dice que no le ofrece nada, que no le ha peleado a nadie, que no es campeón, pero si le dan $200 millones de dólares lo pelea. Entonces, para mí eso me hace sentir feliz porque creo yo que al final del día sienten que es una pelea muy difícil, una pelea donde pueden perder, y creo que eso es precaución. Yo creo que ningún peleador tiene miedo de pelearle a otro, pero respetan y miran que no son peleas fáciles”, dijo.

Canelo Álvarez no está interesado en pelear con David Benavídez. Crédito: Rey Del Rio/ Premier Boxing Champions | Cortesía

Antes de coronarse en 175 libras, David Benavídez pasó tres años siendo retador oficial de Canelo Álvarez y nunca obtuvo la oportunidad de enfrentarlo. Tras subir de categoría, el mexoamericano se convirtió en campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y por ende el primero en la lista para pelear con Dmitry Bivol.

Recordemos que el plan inicial del Monstruo Mexicano tras derrotar a David Morrell era enfrentar a Bivol -campeón unificado de peso semicompleto- pero el ruso decidió dejar vacante su cetro del CMB para evitar la pelea obligatoria con él, ya que tenía un contrato firmado para hacer la trilogía con Artur Beterbiev a finales de este año.

El Monstruo Mexicano tenía la esperanza de poder negociar la disputa por el campeonato indiscutido de Bivol, pero el jeque árabe Turki Alalshikh declaró que no estaba interesado en llevar a cabo este duelo por los momentos porque le había prometido a Beterbiev un tercer enfrentamiento contra su compatriota.

Dmitry Bivol renunció al título del CMB para evadir a David Benavídez. Crédito: John Locher | AP

Ahora David Benavídez podría defender sus títulos de las 175 libras del CMB y AMB posiblemente contra Callum Smith o Anthony Yarde en otoño. El primero es campeón interino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y ha mostrado interés en el duelo, mientras que el segundo venció a Lyndor Artur el pasado 26 de abril.

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

