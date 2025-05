Javier Ceriani asegura que Lupita D’Alessio está grave de salud y exhibe los motivos

El presentador argentino Javier Ceriani, quien tiene su propio programa en YouTube, aseguró en la emisión del miércoles 21 de mayo que la cantante Lupita D’Alessio no está bien de salud en estos momentos.

El citado periodista aseguró que el estado de salud de la reconocida intérprete se complicó tras el concierto que ofreció el pasado 10 de mayo, con motivo del Día de las Madres, en el Zócalo de la Ciudad de México.

Para sustentar su información, Ceriani compartió el parte médico de ‘La Leon Dormida’, en donde seguró que la artista salió con anemia de la presentación que ofreció y que requiere de una operación de colon de forma urgente.

“Lupita suspendió el siguiente concierto que le tocaba y tiene la glucosa alta. Salió con anemia del famoso concierto del Zócalo. Lupita acaba de decir hace dos minutos que ya está dispuesta que si Dios la quiere llevar, que se la lleve”, señaló Ceriani en su programa.

En la misma emisión detalló que el problema principal de la D’Alessio estaría con su colon, sin embargo, esta se estaría negando a operarse, lo que podría complicar aún más su estado de salud.

“Lupita no se quiere operar porque dice que la Biblia y Dios y el Espíritu Santo la va a sanar, pero su colon necesita urgentemente ser operado”, detalló ‘El Águila’, como también se hace llamar el periodista.

En la actualidad la afamada cantante, quien con su concierto en el Zócalo puso punto final a su carrera de más de 50 años, está radicando en la ciudad de Cancún, en Quintana Roo, a donde se mudó desde porque ya no podía seguir viviendo en la altura de Ciudad de México por su condición médica.

Hasta el momento nadie cercano al entorno de Lupita D’Alessio ha roto el silencio tras lo dicho por Ceriani en su programa, sin embargo, ella hace unos días dio a conocer el final de su carrera artística con un mensaje que causó alarma entre sus seguidores.

“Amigos, este es el último año para mí y mi música. Ya nos estaremos viendo en cualquier parte… Los amo y gracias por tantas muestras de amor. Sí he llorado mucho, sí me ha afectado emocionalmente, pero Jesucristo en su inmensa misericordia y gracia ha estado sanando. No siempre oro con palabras bonitas; a veces solo digo: ‘Dios, no entiendo nada pero confío en ti’”, se lee en un fragmento de su extensa carta de despedida.

