Se acerca el Día del Padre: la curiosa opinión de Tom Cruise sobre esta fecha

La relación de Tom Cruise con sus tres hijos siempre estuvo en polémica, e incluso se le preguntó hace poco, cuáles eran sus planes para el próximo Día del Padre, pero su respuesta no pasó desapercibida.

Cruise sorprendió a todos en la presentación de su última producción hablando de la familia que formó junto a Nicole Kidman, quienes durante su matrimonio adoptaron 2 niños, Isabella y Connor, que hoy tienen 32 y 29 años respectivamente.

Durante la alfombra roja para presentar “Misión Imposible: Sentencia Final”, el actor de 62 años confesó si celebrará con sus hijos el Día del Padre que se celebra durante el mes de junio y su respuesta se volvió viral causando revuelo en redes sociales.

Pregunta incómoda para Tom Cruise

En medio de la presentación de su nueva producción audiovisual, el protagonista de la película fue abordado para preguntarle por cómo celebraría el Día del Padre y la respuesta que ofreció, comenzó con un titubeo:

“Ya sabes… Simplemente divirtiéndome. Haciendo películas, grandes aventuras, pasándolo genial”, fue la respuesta de Cruise, lo que causó sorpresa entre los asistentes, teniendo en cuenta que es padre de 3 hijos, una tercera Suri (19), fruto de su relación con Katie Holmes.

Las declaraciones ofrecidas por el actor dejaron ver que no estará con sus hijos. Tras el divorcio, las relaciones familiares se tensaron, sobre todo por el impacto de la Cienciología en sus vidas. Los hijos de Nicole decidieron seguir las creencias de Tom, pero esto parece que no ha ayudado a estrechar la relación con ellos.

Tom Cruise y sus relaciones

Cruise no piensa en su descendencia para festejar esta fecha importante para muchos, pero causa curiosidad, especialmente si se tiene en cuenta que Isabella y Connor también son cienciólogos como su padre, por lo que, en teoría deberían tener un contacto cercano. No obstante, de su respuesta se desprende que no tiene una relación estrecha con la familia que formó junto Kidman.

Tom Cruise siempre ha intentado mantener en privado la relación con los hijos que adoptó con Nicole Kidman. Si bien en una entrevista pasada Connor contó que tenía una relación estrecha con su padre y su hermana, apenas han aparecido juntos.

La relación de Kidman con sus hijos también ha sido más distante, luego de su divorcio con Cruise en 2001. No obstante, la actriz siempre ha expresado su amor incondicional para ellos, pese a las diferencias religiosas y personales que los distanciaron.

Si bien, Cruise ha optado por mantener una vida privada alejada de los reflectores, la afinidad y creencias del actor con sus hijos, hizo más tensa la relación con su hija Suri, quien incluso optó por usar el segundo nombre de su madre, en lugar del apellido de su padre, lo que destapó algunos rumores sobre su complicada relación.