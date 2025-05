Kanye West se retracta sobre su apoyo al nazismo: “He terminado con mi antisemitismo”

El nombre del rapero Kanye West vuelve a ser tendencia gracias a sus más recientes declaraciones con respecto a su postura sobre el antisemitismo. Y es que a solo un par de semanas de haber lanzado su controversial canción llamada “Heil Hitler”, se retracto de sus críticas al judaísmo y aseguró que no volverá a hacer apología del nazismo.

Fue a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), que el intérprete de temas como “I Wonder” y “Stronger” lanzó un breve, pero contundente mensaje en el que se lee: “He terminado con el antisemitismo“.

De acuerdo con el famoso, dicho cambio de perspectiva sobre el representante Nazi se dio como resultado de una charla por FaceTime con sus hijos (North, de 11 años, Saint, de 9, Chicago, de 7, y Psalm, de 5): “Simplemente recibí una videollamada de mis hijos y quiero salvar el mundo de nuevo. Dios me perdone por el dolor que he causado. Perdono a los que me han causado dolor. Gracias, Dios”, añadió en su tuit.

En un segundo mensaje colocado tan solo unas horas más tarde, Kanye West desestimó su rechazo a la comunidad judía diciendo: “Yo amo a todas las personas. Quiero salvar el mundo otra vez”.

I am done with antisemitism — ye (@kanyewest) May 22, 2025

La nueva postura del rapero surge apenas a dos semanas del lanzamiento del tema “Heil Hitler”. Dicho estreno generó polémica debido a las supuestas apologías al régimen nazi que hizo dentro de sus letras y el video musical.

“Los negr*s ven mi Twitter pero no saben cómo me estoy sintiendo / Por eso me convertí en N*zi, Sí, perr*, yo soy el villano” y “No entienden lo que digo en Twitter / A todos mis negr*s nazis / Negr*s h*il Hitler””, son algunos de los versos que causaron controversia.

A la par de sus palabras, el ex esposo de Kim Kardashian produjo el video musical donde en una de sus escenas aparece un grupo de hombres afroamericanos vestidos con pieles de animales y en formación militar.

