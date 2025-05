Paulinho sigue en duda para jugar vs. América el próximo domingo

Joao Paulo Díaz Fernández “Paulinho“ será probado antes del duelo entre Toluca vs. América, después de qué este viernes, el portugués realizó una práctica muy ligera, debido al edema muscular que sufre en la pierna izquierda y que le impidió jugar contra las Águilas en el duelo de ida de la gran final.

Sin duda, la ausencia del bicampeón goleador de la Liga MX, sería una baja importante para la delantera del cuadro escarlata en su aspiración de lograr su décimo título en su historia del fútbol de México, pero sobre todo en tratar de impedir que el América consiga el tetracampeonato histórico que ambiciona en esta gran final del torneo Clausura 2025.

Paulinho sufrió esta lesión en el segundo tiempo contra los Tigres en la semifinal de la liguilla del balompié azteca y esto le impidió estar presente en el primer compromiso de la gran final contra las Águilas, aunque muchas versiones, aseguran que se trata de una “maniobra secreta” del técnico argentino, Antonio Mohamed, para salir con todas sus piezas este domingo en busca de la victoria y la coronación.

No obstante, el optimismo que reina en el campamento del Toluca, este viernes, el portugués pareció no compartirlo, pues al finalizar la práctica y abandonar las instalaciones escarlatas no se detuvo para atender a los aficionados que le solicitaron un autógrafo o una foto, cuando en otras ocasiones ha sido muy amable con los seguidores de los escarlatas, en una clara señal de qué la situación no anda bien para su posible participación en el juego definitivo de este domingo.

Es un hecho que con la presencia de Paulinho, el ataque de los mexiquenses adquiere otra dimensión, sobre todo con su entendimiento con Alexis Vega, que los convirtieron en la ofensiva más poderosa del actual campeonato, y obviamente que no esté presente, le dará ventaja al America.

Por lo pronto, el paraguayo Robert Morales tuvo una gran participación en el juego de ida donde estuvo a punto de conseguir un gol del Toluca, tomando en cuenta que el delantero guaraní se perfila para hacer el relevo de Paulinho, en caso de qué este no se logre recuperar y no puedan ir ni a la banca en el duelo del domingo, por lo cual en el campamento mexiquense están con el santo de cabeza para que permita al europeo participar en el partido contra el América.

Los aficionados tienen confianza en que su máxima carta pueda encarar a la defensa del América y que puedan disputar la gran final sin pretexto alguno o cierta ventaja para el cuadro americanista que solo esperar encontrar un resquicio para hacer explotar su ataque demoledor en el torneo regular.

