América y Toluca quedaron a deber en polémico 0-0, en el duelo de ida de la gran final

No exento de polémica por varias decisiones del árbitro Daniel Quintero, América y Toluca no se hicieron daño en el empate 0-0 del duelo de ida de la gran final del torneo Apertura 2025, donde las Águilas no aprovecharon la importante ausencia del goleador de los Diablos Rojos, el portugués Paulinho.

La realidad es que América fue afectado por dos decisiones que no quiso marcar el nazareno Quintero en una falta dentro del área sobre Henry Martín que debió ser considerado como penalti y después una entrada de Alexis Vega sobre Kevin Álvarez que ameritaba por lo menos que el silbante acudiera al VAR para analizar su decisión final, pero prefirió no meterse en camisa de once varas y dejar seguir el encuentro.

¿Era penal para Henry? Esta fue la polémica más fuerte de la gran final#LaSeñalDelCampeón pic.twitter.com/JIMghbch7a — TUDN USA (@TUDNUSA) May 23, 2025

Bajo ese criterio, Toluca asumió la final con un esquema muy inteligente, que quizá en algunos momentos sufrió el asedio del América tratando de conseguir el gol de ventaja por lo legal o lo ilegal, pero la forma de marcar de la zaga de los Diablos Rojos de comportó a la altura.

Mientras que adelante, cuando se pensaba que la ausencia del portugués Paulinho por un problema muscular, afectaría a la delantera y generación de fútbol ofensivo de los escarlatas, el paraguayo Robert Morales, surgió como una gran alternativa y junto con Alexis Vega y Marcel Ruiz pusieron en algunas ocasiones de cabeza a la defensa del América.

Esto hizo que el partido pareciera como el juego del gato y el ratón, porque aunque Toluca no se echó para atrás a ultranza, sí tomó precauciones e hizo un desgaste importante para cortar los circuitos de Alejandro Zendejas, Víctor Dávila, Henry Martín. Erick Sánchez y Álvaro Fidalgo, al grado de que las incorporaciones de Cristian Borja y Kevin Álvarez no tuvieron el mismo impacto.

¡Perdonan a Vega! Una falta sobre Kevin que no se señala#LaSeñalDelCampeón pic.twitter.com/K40Nf7nPYe — TUDN USA (@TUDNUSA) May 23, 2025

Toluca simplemente marcó en zona y puso dos bloques a tratar de impedir que América tuviera la libertad que le regaló el Cruz Azul el pasado domingo en donde su entrenador Vicente Sánchez nunca supo como ajustar su marca de línea de cinco a línea de cuatro y dejó que las bandas fueran unos auténticos freeways para los ofensivos de las Águilas.

Las acciones

La forma de marcar de Toluca hizo que las Águilas solo tuvieran una opción clara de gol cuando el colombiano Cristian Borja realizó un remate por el costado izquierdo que la zaga de los Diablos Rojos salvó en la línea, pues el resto de los primeros 45 minutos se estrellaron en una muralla escarlata que fue creando frustración en los americanistas.

¡Atajada monumental de García! Se ahoga el grito de gol para el América#LaSeñalDelCampeon pic.twitter.com/x1PCdr1iaE — TUDN USA (@TUDNUSA) May 23, 2025

Para la segunda mitad Toluca cerró más los accesos hacia su portería y fue donde América mostró que sus argumentos ofensivos no fueron los más adecuados, ya que sin espacios no hubo el talento o la genialidad de un Álvaro Fidalgo o del “Chiquito” Sánchez para dejar atrás la marca del rival.

América no se dio por vencido, pero no hubo poder humano que cambiara el destino de las acciones por más que Rodrigo Aguirre y Diego Valdés entraron con esa consigna y que en la agonía del juego, el defensa Israel Reyes le quitó de la cabeza el remate claro que tuvo el Búfalo para tratar de llevarse por lo menos un gol de ventaja, pero al final todo quedó en un 0-0 que dejó la impresión de que ambos equipos quedaron a deber.

¡Atajada brutal de Malagón! Las Águilas se salvan del 0-1#LaSeñalDelCampeon pic.twitter.com/KPOg6w8McT — TUDN USA (@TUDNUSA) May 23, 2025

La realidad es que Toluca en los últimos diez juegos de final en su casa no ha logrado ganar, mientras que América ocho ha logrado conseguir la victoria, pero los números no dicen nada, son simples referencias y es de donde se debe afianzar el cuadro americanista para poder luchar por el tetracampeonato.

