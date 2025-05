Kalimba admite que su carrera artística nació por necesidad económica y no por vocación

Durante mucho tiempo, Kalimba ha estado presente en la memoria colectiva del público mexicano por su voz inconfundible y su participación constante en la industria musical.

No obstante, pocos imaginan que sus sueños de niño no giraban en torno a luces y escenarios, sino al césped de un estadio.

En una charla con el periodista Javier Paniagua, el intérprete dejó al descubierto un aspecto poco conocido de su vida: su acercamiento a la música no fue fruto de una pasión temprana, sino de una necesidad. “Yo no soñé con estar aquí, yo no esperaba nada, yo soy cantante por una necesidad financiera, esa es la realidad”, confesó con una franqueza poco habitual.

Fanático de los Pumas de la UNAM, Kalimba creció con la ilusión de defender los colores del equipo en la Liga MX. Su rutina giraba en torno al futbol, no a los estudios de grabación. Sin embargo, la separación de sus padres modificó profundamente su entorno familiar y económico. Fue entonces cuando, casi por accidente, apareció una posibilidad que no pudo ignorar.

Contaba con experiencia en agrupaciones infantiles y ese pasado artístico llamó la atención de Sony Music, que le ofreció un contrato formal. Más allá del glamour, el joven Kalimba vio en ese acuerdo una forma de apoyar a su madre y a sus hermanos. “Después de que mis papás se divorciaron, yo quería jugar futbol y cuando me ofrecieron cantar Sony Music me dio un buen cheque y dije ‘Esto puede ayudar a mi mamá, esto puede ayudar a mi familia’”, relató., recordó.

Aunque el deporte siguió siendo parte de su vida, con el tiempo descubrió que el escenario también podía convertirse en un lugar donde sentirse pleno. “Después descubrí que aquí es donde me quería quedar, ya no me quería regresar al deporte”, expresó.

Hoy, Kalimba valora profundamente aquel giro inesperado que lo llevó a abrazar la música. Aunque su carrera inició por obligación, terminó encontrando en ella su propósito.

