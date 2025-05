Mascherano confirmó que Inter Miami no cederá jugadores para la Copa Oro

El Inter Miami no planea ceder a sus jugadores para la próxima Copa Oro. Así lo confirmó Javier Mascherano, quien dejó claro en conferencia de prensa que ni el hondureño David Ruiz ni el atacante haitiano Fafa Picault estarán disponibles para representar a sus selecciones.

“Claramente no. Ya verá que no nos sobran jugadores. A la Copa Oro no van a ir”, sentenció el técnico argentino, en una postura que prioriza completamente los intereses del club, con el Mundial de Clubes a la vuelta de la esquina.

Miami se encuentra en plena preparación para ese importante torneo internacional y, mientras tanto, enfrenta un calendario apretado en la MLS.

Este miércoles se mide ante Montreal en la jornada 16, y el próximo sábado se despide temporalmente de la liga local con un choque frente a Columbus Crew en el Chase Stadium. Luego, toda la concentración estará puesta en la competición de FIFA.

No habrá refuerzos inmediatos para el Inter Miami

Además del tema de las convocatorias, Mascherano también fue consultado sobre la posibilidad de que lleguen refuerzos para afrontar el Mundial de Clubes. Su respuesta fue prudente, pero no alentadora.

“Yo al club ya le pasé lo que creo que el equipo necesita, hasta ahí llego yo. El tema del área deportiva, la verdad es que no sé cómo está esa situación”, señaló.

Mascherano agregó que ve complicado incorporar nuevas piezas en este momento. “Si tengo que decir algo, es que lo veo complejo, estamos a 27 de mayo, sabemos las restricciones que tiene venir a jugar a Estados Unidos y todo lo que es la burocracia del papeleo. Pero yo ya le expliqué al club lo que creo que el equipo necesitaba”.

Por ahora, todo apunta a que Inter Miami afrontará su participación en el Mundial de Clubes con los mismos nombres que ha venido utilizando. Y aunque algunos jugadores pudieran haber tenido la oportunidad de vestir los colores de su país en la Copa Oro, el equipo ha decidido no cederlos.

Sobre el próximo duelo ante Montreal, Mascherano advirtió que no será sencillo. “Más allá de la posición en la que llegan, sabemos que es un rival difícil”.



