Thalía dedica emotivo mensaje a su mamá en su aniversario luctuoso

La cantante Thalía conmovió a su comunidad en redes sociales luego de pronunciarse sobre el aniversario luctuoso número 14 de su madre, Yolanda Miranda, en un emotivo mensaje donde destacó los aprendizajes que esta pérdida trajo consigo. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Lo que comenzó como un día normal para la intérprete de “Amor a la Mexicana” terminó por convertirse en una oportunidad de reflexión luego de recordar la trascendencia que el día 27 de mayo tiene en su vida.

Fue por medio de sus historias de Instagram que Thalía compartió un par de videos en los que confiesa haber olvidado que el pasado martes marcó los 14 años de la muerte de su progenitora: “Estoy leyendo mensajitos y apenas me estoy dando cuenta que hoy es el aniversario de mi mamá”, contó a sus seguidores.

Thalía vía Instagram stories. Crédito: Instagram/ @thalia | Cortesía

Con la personalidad frontal que la caracteriza, la también actriz explicó que el paso del tiempo le ha permitido dejar atrás los sentimientos negativos y de tristeza que esta fecha traía consigo. Por esta razón, más allá de lamentar su ausencia, afirmó que busca celebrar su vida.

“Definitivamente estas fechas, pues ya no las siento tan feas, tan horribles, tan devastadoras, porque pues las he trabajado y las he entendido (…) En la fe que yo vivo, que es la fe de Cristo, sé que ella está en mejor vida, sé que ella está viendo directamente el rostro de Dios en un mejor espacio que nosotros aquí. Y me da mucha tranquilidad, fe y alegría saber que está mejor que nunca“, recalcó.

Thalía vía Instagram stories. Crédito: Instagram/ @thalia | Cortesía

A la par de dichas palabras, la artista multipremiada colocó algunas animaciones que tomaron como inspiración fotografías que se tomó junto a su madre en vida.

Para finalizar, Thalía reiteró su agradecimiento a aquellos fanáticos de ‘hueso colorado’ que le muestran su apoyo en cada etapa de su vida: “Gracias a todos ustedes que están siempre mandándome amor y que siempre están pendientes de mí. Los amo, las amo. Y qué bonito, qué bonito contar con ustedes“, indicó.

Seguir leyendo:

• Thalía le dedicó un conmovedor mensaje a Karol G: “Tú también me inspiras”

• Thalía fue víctima de la IA con video falso para estafar a sus fans

• Thalía sufre accidente en pleno ensayo y muestra las lesiones que le dejó