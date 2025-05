Ex de Cristián de la Fuente habla como nunca de su separación y la infidelidad del actor

La comunicadora y escritora chilena Angélica Castro, quien sigue casada con Cristián de la Fuente pese a la infidelidad de la que fue víctima por parte del actor en el 2022, aprovechó su presencia en ‘Desiguales’ para hablar sobre su expareja y lo que ha pasado en su vida desde entonces.

Durante la plática que tuvo con la emisión de Univision, la mamá de Laura de la Fuente detalló lo mucho que cambió su vida tras ese penoso episodio, pues ella y el galán de las telenovelas llevaban compartiendo alrededor de dos décadas y todo se derrumbó tras una decisión equivocada por parte de él.

Angélica abordó el tema, luego de que Karina Banda lo sacara a relucir, al preguntarle si el fin de su matrimonio marcó un antes y un después en su vida, pero ella señaló que no ha sido la única experiencia que ha vivido y que la ha marcado, pues recordó también la negligencia médica que casi le arrebata la vida, además del asalto que sufrió su hija en el 2022, por lo que lo vivido con Cristián fue una experiencia más.

“Han sido muchas experiencias en mi vida bastante traumáticas, complejas, difíciles, no más difíciles que otras personas porque todos vivimos momentos muy complejos y hay que darle ese valor a cada sentimiento y a cada herida que alguien sienta. Nunca menospreciar el dolor de otro, nunca compararlo”, respondió sobre la forma en que ha enfrentado las duras pruebas que le ha puesto la vida.

A pesar de que hoy se muestra fuerte ante el fin de su matrimonio, la escritora no pudo evitar reconocer que ese episodio de su vida le resultó traumante.

“Evidentemente fue un trauma muy importante en mi vida, se te derrumba un castillo, pero son oportunidades de crecimiento, donde uno, una vez más, te sales de la situación y lo tienes que ver con una perspectiva, con la altura debida”, señaló en la conversación en la que también estuvieron Amara La Negra, Migbelis Castellanos y la Doctora Nancy.

Aunque ella no abordó el tema de que aún siguen casados, Cristián sí habló al respecto hace unos días, en donde reconoció que para la ley siguen siguiendo marido y mujer, pese a que no están juntos desde entonces .

“Al principio no nos divorciamos porque, obviamente, uno trataba de volver, y después no nos hemos divorciado porque, no sé, como que no … claro, la relación terminaría, le pondríamos un fin”, detalló el actor en una entrevista que tuvo con Juan Soler y Paulina Mercado para su canal de YouTube.

Sigue leyendo: